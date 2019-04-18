Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты УкраиныLenta.ru 06:51
Около половины украинцев во втором туре президентских выборов собираются голосовать за Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют последние данные мониторинга электоральных настроений, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика
Захарова обескуражена реакцией ОБСЕ на аресты в Крыму
Дезир заявил, что практика «глушения голосов критики в Крыму неприемлема», и призвал представителей крымских силовиков «уважать роль всех представителей СМИ» и освободить «пострадавших журналистов».
Обновлено в 09:02
Экономика
Россияне могут лишиться возможности платить по картам из-за санкций
Клиенты почти трети российских банков могут столкнуться с трудностями при оплате покупок банковскими картами и онлайн-шоппинге.
Обновлено в 05:13
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Экономика
В России исчезает средний класс, остаются бедные и сверхбогатые
По данным швейцарского банка Credit Suisse в России на конец 2015 года, к среднему классу могли отнести себя люди, чей годовой доход составляет 18 тысяч долларов, или 96 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 10:17
Происшествия
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Политика
Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера
Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы.
Обновлено в 11:28
Политика
На Ялтинский форум приехали иностранцы из 89 стран
В первом форуме приняли участие 600 участников из 12 стран мира, - отметил Андрей Назаров.
Обновлено в 09:38
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Хилькевич заступилась за певицу Нюшу в Instagram
Анна Хилькевич заступилась за певицу Нюшу после ряда негативных комментариев в Instagram.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено в 10:53
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка
Решение о национализации Приватбанка было принято с нарушением действующего законодательства.
Обновлено в 07:38
Политика
Савченко решила поддержать Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский заручился поддержкой депутата Верховной рады Надежды Савченко.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Политика
Порошенко попросил украинцев не дать превратить страну в Малороссию
Президент Украины Петр Порошенко обратился к нации перед вторым туром выборов главы государства.
Обновлено в 10:22
Хоккей
«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари»
«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено в 01:30
Спорт
Жулин не верит в смену гражданства Туктамышевой и Загитовой
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о разговорах по поводу смены гражданства фигуристками Медведевой, Загитовой и Туктамышевой. из-за перехода во взрослые соревнования учениц Тутберидзе.
Обновлено в 11:51
Общество
Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей.
Обновлено в 08:57
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Политика
ЦИК Украины перенесла время теледебатов Зеленского и Порошенко
Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о переносе времени проведения дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко с 20 часов на 21 час.
Обновлено в 13:02
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Авто
Renault получила ОТТС на кросс-купе Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новое кросс-купе Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21