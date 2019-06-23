Футбол
Опубликованы официальные данные трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»Матч ТВ вчера в 20:18
«Ньюэллс Олд Бойз» на своем официальном сайте сообщил финансовые условия трансфера воспитанника команды Эсекиэля Понсе из «Ромы» в «Спартак». Московский клуб заплатил за игрока 3 млн евро, из которых 1 млн евро должен быть переведен римскому клубу до 15 июня 2020 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
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