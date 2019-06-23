Футбол

Опубликованы официальные данные трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»Матч ТВ вчера в 20:18

«Ньюэллс Олд Бойз» на своем официальном сайте сообщил финансовые условия трансфера воспитанника команды Эсекиэля Понсе из «Ромы» в «Спартак». Московский клуб заплатил за игрока 3 млн евро, из которых 1 млн евро должен быть переведен римскому клубу до 15 июня 2020 года.
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«Спартак» заплатит «Роме» миллион, если Понсе сыграет 60 % матчей

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Опубликованы официальные данные трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»

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Спорт-Экспресс13:20

Опубликованы официальные данные трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»

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Стали известны финансовые подробности перехода Понсе в «Спартак»

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