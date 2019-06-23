Опубликованы официальные данные о трансфере Понсе в «Спартак»Спорт-Экспресс вчера в 21:13

Бывший клуб форварда Эсекиэля Понсе "Ньюэллз Олд Бойз" опубликовал данные о трансфере игрока на своем официальном сайте. Футболист ранее перешел из "Ромы" в "Спартак". Согласно опубликованным данным, "Спартак" заплатит за игрока 3 миллиона евро.

Спорт день за днем

Опубликованы официальные данные о трансфере Понсе в «Спартак»

Футбол Девушка Луиса Адриано показала кольцо на безымянном пальце правой руки Екатерина Дорожко, подруга форварда «Спартака» Луиса Адриано, опубликовала фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце её правой руки.

Хоккей Бывший нападающий «Трактора» Максим Якуценя завершил игровую карьеру Нападающий Максим Якуценя объявил о завершении карьеры игрока, информирует телеграм-канал Igor Zhukov Life.

Футбол Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.

Армия и оружие Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтийском море Российский бомбардировщик Су-24 пролетел над испанским авианосцем «Хуан Карлос I», когда тот выполнял маневры в рамках учений НАТО в Балтийском море.

Политика СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Футбол Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.

Шоу-бизнес Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.

Футбол Сборная Германии вышла в полуфинал Евро-2019 U21 Первое место в группе B, набрав в трёх играх семь очков, заняла сборная Германии. Немцы вышли в полуфинал турнира.

Футбол Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора» Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского "Навбахора", сообщается на официальном сайте клуба.

Энергетика «Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.

Происшествия Уроженку России обнаружили мертвой в США Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.

Музыка Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.

ЖКХ В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.

Происшествия Спасатели вытащили из воды двух тонущих иностранцев в Москве Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы в воскресенье, 23 июня.

Общество В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.

Экономика В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.

Гаджеты Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000 Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.

Происшествия Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.