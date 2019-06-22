Футбол

«Спартак» может заплатить за Понсе дополнительно 2 млн евроРИА Новости 14:19

Московский "Спартак" дополнительно заплатит два миллиона евро за трансфер нападающего Эсекиэля Понсе, если станет чемпионом России, сообщается на сайте аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз", за который ранее выступал футболист. "Спартак" объявил о переходе 22-летнего Понсе из итальянской "Ромы" 21 июня.
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«Спартак» заплатит «Роме» миллион, если Понсе сыграет 60 % матчей

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«Понсе – как Кавенаги, только быстрее»

Спорт-Экспресс13:20

Опубликованы официальные данные трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»

Sportbox.RUвчера в 20:18

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Sport24.ruвчера в 19:53

Опубликованы официальные данные трансфера Понсе из «Ромы» в «Спартак»

Матч ТВвчера в 20:18

«Спартак» выплатит 2 млн евро бонусов за Понсе, если станет чемпионом России

Sports.ru10:15

Стали известны финансовые подробности перехода Понсе в «Спартак»

Газета.Ruвчера в 20:15
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Общество

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Xiaomi показала новый смартфон CC9 на видео

Обновлено в 01:26
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О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
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Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина

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Обновлено в 08:58
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Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Происшествия

На Урале драка завершилась смертью и беспорядками

В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Здоровье

Учёные раскрыли, как прожить на 10 лет больше

Учёный считает, что через 900 лет нашу планету будут населять 1000-летние жители.
Обновлено в 09:26
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

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Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Политика

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Один из лидеров парламентской группы "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе отреагировал на заявление гендиректора телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия.
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Мэр Челябинска Владимир Елистратов ушел в отставку

Мэр Челябинска Владимир Елистратов два часа назад написал заявление об отставке, которое было принято главой Челябинской области Алексеем Текслером, сообщили ЕАН собственные источники в руководстве региона.
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Общество

В России начались акции протеста против фабрикации уголовных дел

Во Владивостоке и Хабаровске прошли акции протеста против политических репрессий и полицейского произвола «Общество требует справедливости».
Обновлено в 03:37
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Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено 21 июня в 05:16
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Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Единоборства

Валуев рассказал о своей борьбе с опухолью мозга

ИА «Ореанда-Новости» Николай Валуев, чемпион мира по боксу 2005–2009 годов, а ныне депутат Государственной думы, рассказал журналистам о своей борьбе с тяжёлым онкологическим заболеванием – опухолью головного мозга.
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Общество

Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому

Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
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Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Франции.
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Старшая дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца: новая жизнь Инги

28-летняя дочь известного российского певца и композитора Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
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В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
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Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
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ЖКХ

В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской

После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
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Полиция в Колпино выясняет обстоятельства падения ребёнка из окна

Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.
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