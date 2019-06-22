Футбол
«Спартак» может заплатить за Понсе дополнительно 2 млн евроРИА Новости 14:19
Московский "Спартак" дополнительно заплатит два миллиона евро за трансфер нападающего Эсекиэля Понсе, если станет чемпионом России, сообщается на сайте аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз", за который ранее выступал футболист. "Спартак" объявил о переходе 22-летнего Понсе из итальянской "Ромы" 21 июня.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:49, Вашингтон
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Политика
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Обновлено в 03:37
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Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
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Футбол
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ИА «Ореанда-Новости» Николай Валуев, чемпион мира по боксу 2005–2009 годов, а ныне депутат Государственной думы, рассказал журналистам о своей борьбе с тяжёлым онкологическим заболеванием – опухолью головного мозга.
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Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому
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Обновлено в 04:40
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
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В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской
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Обстоятельства падения из окна двухлетнего ребёнка выясняют сотрудники полиции Колпинского района Санкт-Петербурга.
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Два военных самолета США заметили у Крыма
У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 14:21