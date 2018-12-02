Армия и оружие
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений 90-й танковой дивизии в Челябинской области. В стрельбах приняли участие боевые машины Т-90, БМП-2 и "Тунгуски". На кадрах видно, как танковые экипажи отрабатывают фланговую стрельбу, а затем наводчики расстреливают мишени из 30-миллиметровых пушек.
РИА Новости09:57
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с чего всё началось
По заснеженной колее выдвинулась колонна, состоящая из боевых машин - Т-90, БМП-2 и «Тунгуски». В этом учении танковые экипажи отработали фланговую стрельбу. Следом на рубежи вышли боевые машины пехоты.ТК Звезда04:34
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