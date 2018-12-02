Армия и оружие

Опубликованы кадры стрельб Т-90 и систем «Град»
РИА Новости
09:57

Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений 90-й танковой дивизии в Челябинской области. В стрельбах приняли участие боевые машины Т-90, БМП-2 и "Тунгуски". На кадрах видно, как танковые экипажи отрабатывают фланговую стрельбу, а затем наводчики расстреливают мишени из 30-миллиметровых пушек.
РИА Новости09:57
с чего всё началось

Т-90 и «Град»: зрелищные кадры стрельб на Урале

По заснеженной колее выдвинулась колонна, состоящая из боевых машин - Т-90, БМП-2 и «Тунгуски». В этом учении танковые экипажи отработали фланговую стрельбу. Следом на рубежи вышли боевые машины пехоты.
ТК Звезда04:34

Подробнее о событии

Появилось видео стрельб Т-90 и систем «Град»

Взгляд.ру12:23

Опубликованы кадры испытаний системы «Град» 90-й танковой дивизией

Телеканал 360°11:40

Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»

Life.ru11:37

Стрельбу из Т-90 и систем «Град» показали на видео

News.ru11:10

Появилось видео стрельб Т-90 и систем «Град»

Известия10:52

Опубликованы кадры стрельб Т-90 и систем «Град»

РИА Новости09:57

Т-90 и «Град»: зрелищные кадры стрельб на Урале

ТК Звезда04:34
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:11, Ашберн
Армия и оружие

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Советская cамоходная реактивная система залпового огня калибра 122 мм, также известная как РСЗО «Град». Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортёров в районе сосредоточения, артиллерийских и миномётных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.
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