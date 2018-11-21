Происшествия
В Сети появилось видео с места обрушения моста через реку Савала в Воронежской области. На опубликованных кадрах видны обломки перекрытий и упавших с моста автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники чрезвычайных служб.
РИА Новости11:29
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Происшествия
Сбивший человека в Шереметьеве самолет отстранили от полетов
Обновлено в 11:56
Происшествия
На Ленинградском вокзале сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
Один из вагонов пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в Москве.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Дети погибли при пожаре в многоэтажном доме в Новой Москве
Обновлено в 12:03
Происшествия
Сломал нос и ногу: таксист напал на девушку
Обновлено в 12:14
Происшествия
Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю
Адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла РБК информацию о том, что ее подзащитный и футболист «Краснодара» Павел Мамаев перевели компенсацию водителю телеведущей «Первого канала» Виталию Соловчуку, которого они, по данным следствия, избили.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Новокузнецке горит торговый центр. Эвакуировано более 120 человек
В городе Новокузнецк Кемеровской области более 120 сотрудников и посетителей торгового центра «Заря» были эвакуированы из-за пожара в подвальном помещении здания, сообщает 21 ноября РИА Новости со ссылкой на кемеровские областные экстренные службы.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В парке Ставрополя произошла перестрелка
В ночь на среду в Центральном парке Ставрополя произошла перестрелка между полицейскими и пьяным дебоширом.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Под Новосибирском обрушилась стена школы
Кирпичная стена обрушилась в среду в крыле школы в Новосибирской области, где проводился капремонт, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 12:11
Происшествия
СК возбудил второе дело после самоубийства смоленской школьницы
Следственный комитет России возбудил дела о халатности (ст. 293 УК) и доведении до самоубийства (ст. 110 УК) после смерти 14-летней школьницы в Смоленской области, их расследование передано в центральный аппарат.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Пулково сняли с рейса пьяную дебоширку
Обновлено в 11:57
Происшествия
Пара из Иркутской области обманула банкомат купюрами «банка приколов»
Пара из Иркутской области обманула банкомат Сбербанка с помощью купюр "банка приколов" и получила около 430 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Северодвинске учительница била школьников скакалкой
В Госдуме заявили о недопустимости физического воздействия на учеников со стороны преподавателей - так парламентарии прокомментировали инцидент в школе Северодвинска, где классный руководитель била школьников и школьниц скакалкой за плохое поведение и неуспеваемость.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Задержанным фанатам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы
На нескольких фанатов московского футбольного клуба "Спартак" было заведено уголовное дело статье "Хулиганство" за драку с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Суд оправдал приговоренного за отказ подписать протокол секретаря суда
Калининский районный суд счел, что Эйвазов «умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания, желая отмены приговора из личной неприязни к судье».
Обновлено в 11:24
Происшествия
Станцию метро «Достоевская» проверяли ровно 47 минут
В среду, 21 ноября, станция метро "Достоевская" была закрыта для пассажиров на вход и выход в течение 47 минут.
Обновлено в 12:24