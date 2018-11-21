В Сети появилось видео с места обрушения моста через реку Савала в Воронежской области. На опубликованных кадрах видны обломки перекрытий и упавших с моста автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники чрезвычайных служб.

Опубликованы кадры с места обрушения моста под Воронежем

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