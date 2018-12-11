Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.

с чего всё началось

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры приземления стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном аэропорту Майкетия. Ранее два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 российских ВКС отправились в Венесуэлу.

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