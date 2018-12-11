Армия и оружие
Опубликованы кадры приземления российских Ту-160 в Венесуэле
Опубликованы кадры приземления российских Ту-160 в ВенесуэлеРИА Новости14:43
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры приземления стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном аэропорту Майкетия. Ранее два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 российских ВКС отправились в Венесуэлу.
РИА Новости14:43
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с чего всё началось
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.ТК Звезда12:45
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 22:20, Ашберн
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