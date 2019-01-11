Космос

Опубликованы кадры посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
ТК Звезда
вчера в 07:13

Ранее космический корабль прислал первые панорамные снимки Луны. Первый раз «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны третьего января 2019 года. Зонд приземлился в кратере Карман, который является очень большим и древним кратером в южной части Луны.
ТК Звездавчера в 07:13

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В Китае заявили об успехе миссии лунного зонда «Чанъэ-4»

REGNUMвчера в 19:46

Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

РИА Новостивчера в 16:34

Китай заявил об успехе лунной миссии «Чанъэ-4»

ТАССвчера в 08:46

Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

РБКвчера в 09:21

Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны

Известиявчера в 08:22

Эксперт прокомментировал публикацию видео посадки лунохода на обратную сторону Луны

RT на русскомвчера в 13:00

Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал первые цветные панорамные снимки обратной стороны Луны

Газета Metroвчера в 02:36
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:06, Ашберн
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Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска

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Общество

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Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
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Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»

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Происшествия

В центре Парижа произошел мощный взрыв

Взрыв произошел в центре Парижа на улице Тревиз в ходе пожара. Об этом сообщается в аккаунте городской полиции в Twitter.
Обновлено в 04:20
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека

Четыре человека погибли в результате взрыва в центре Парижа. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
Обновлено в 07:12
Космос

Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Обновлено в 03:14
Спорт

WADA объявит решение исполкома по статусу РУСАДА 22 января

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит рекомендации комитета по соответствию (CRC) относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и объявит свое решение 22 января, сообщает пресс-служба WADA.
Обновлено в 11:01
Политика

Украина предложила поэтапно отменять право вето в Совбезе ООН

Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
Обновлено в 07:34
Происшествия

Ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ

Обновлено в 06:53
Происшествия

Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов»

Обновлено в 10:01
Спорт

Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования

Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Обновлено в 11:31
Политика

Трамп заявил о возможности решить проблему шатдауна за 15 минут

Президент США Дональд Трамп призвал представителей Демократической партии вернуться в Вашингтон и покончить с временной приостановкой работы правительства страны.
Обновлено в 11:47
Общество

На птицефабрике объяснили появление «девятка» яиц

Обновлено вчера в 03:31
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья

Обновлено в 03:52
Происшествия

Электричка насмерть сбила двух человек в Люберцах

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Армия и оружие

Украинский полковник признал недееспособность ВСУ

Обновлено в 12:00
Спорт

Александр Поварницын выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU

В польском местечке Душники-Здруй завершилась программа первого дня четвертого этапа биатлонного Кубка IBU.
Обновлено в 08:25
Политика

Правительство Венгрии назвало героями сражавшихся против СССР нацистов

Правительство Венгрии призвало почтить память венгерских солдат, которые сражались на стороне нацистов против СССР и потерпели поражение в битве за Дон.
Обновлено в 09:09
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил жителей столицы об ухудшении обстановки на дорогах из-за мощного снегопада.
Обновлено в 10:30
Космос

Опубликованы кадры посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

Первый раз «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны третьего января 2019 года.
Обновлено вчера в 07:13
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После ДТП с погибшими детьми на «Нарве» возбудили дело

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Медики отмечают, что эти симптомы могут вызываться и другими заболеваниями, но при их наличии необходимо обратиться к специалисту.
Обновлено в 02:25
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