Опубликованы кадры полета Ту-160 над АрктикойРИА Новости 13:22

Плановый полет прошел над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, а также Баренцева и Карского морей. Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, а также Баренцева, Лаптевых и Карским морями.

с чего всё началось

Кадры полета опубликовал телеканала "Звезда". Всего самолеты провели в воздухе более 15 часов. Сообщается, что полет прошел в штатном режиме, а экипаж ракетоносцев успешно отработал задание, в том числе дозаправку в воздухе.

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