Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над АрктикойИзвестия 15:24

Плановый полет прошел над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, а также Баренцева и Карского морей. Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, а также Баренцева, Лаптевых и Карским морями.

с чего всё началось

Видео полета 26 января опубликовал телеканал «Звезда». Ракетоносцы пролетели над акваториями Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, Баренцева и Карского морей.

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