Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМРИА Новости 02:07

«Звезда» публикует кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) – новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.

с чего всё началось

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ. Боеприпас поразил макет танка с погрешностью не более нескольких десятков сантиметров.

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