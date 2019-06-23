Армия и оружие
Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМРИА Новости 02:07
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ. Боеприпас поразил макет танка с погрешностью не более нескольких десятков сантиметров.
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По «танку» с нескольких километров: кадры первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника»
«Звезда» публикует кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) – новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.ТК Звезда01:00
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Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
В ДНР «ВСУшник» погиб, подорвавшись на взрывном устройстве
«В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н. п. Еленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении штаба «ООС».
Обновлено в 02:50
Футбол
Каррера может возглавить иранский «Персеполис»
Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера является одним из соискателей на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис», сообщает Tehran Times.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
ВКС РФ получили два новейших вертолета Ми-28НМ
Два новейших российских вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» переданы воздушно-космическим силам РФ.
Обновлено в 03:55
Общество
Путин поздравил граждан с празднованием Сабантуя
Обновлено в 03:19
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Петербурге собака спасла новорождённую девочку
В Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Мачо спас новорождённую девочку.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие
Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике
Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Здоровье
Малышева назвала лучшую в мире диету
Обновлено в 02:19
Политика
Акция протеста в Тбилиси завершилась
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду
Обновлено в 02:55
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек
В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машиной и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников
Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
Антироссийский демарш грузинских футболистов
Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной раскритиковала поклонников Юлии Началовой
Ангелина Миончинская, дочь Ларисы Долиной, была близкой подругой Юлии.
Обновлено в 03:57
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Политика
Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день
Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла
Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Музыка
Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате
Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.
Обновлено в 03:45
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено 21 июня в 04:03
Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Бари Алибасов записал первое видеообращение после выписки
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18