Армия и оружие

Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМРИА Новости 02:07

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ. Боеприпас поразил макет танка с погрешностью не более нескольких десятков сантиметров.
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По «танку» с нескольких километров: кадры первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника»

«Звезда» публикует кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) – новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.
ТК Звезда01:00

Подробнее о событии

Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28HM

РБК04:01

Появилось видео испытаний управляемой ракеты для Ми-28НМ

Известия03:45

Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

РИА Новости02:07

Удар «Ночного охотника» секретной ракетой показали на видео

Lenta.ru02:52

Появились кадры с применением управляемой ракеты для Ми-28НМ

Газета.Ru02:48

Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

RT на русском02:54

По «танку» с нескольких километров: кадры первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника»

ТК Звезда01:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:04, Вашингтон
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

В ДНР «ВСУшник» погиб, подорвавшись на взрывном устройстве

«В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н. п. Еленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении штаба «ООС».
Обновлено в 02:50
Футбол

Каррера может возглавить иранский «Персеполис»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера является одним из соискателей на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис», сообщает Tehran Times.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие

ВКС РФ получили два новейших вертолета Ми-28НМ

Два новейших российских вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» переданы воздушно-космическим силам РФ.
Обновлено в 03:55
Общество

Путин поздравил граждан с празднованием Сабантуя

Обновлено в 03:19
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Петербурге собака спасла новорождённую девочку

В Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Мачо спас новорождённую девочку.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие

Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике

Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.
Обновлено в 02:50
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Здоровье

Малышева назвала лучшую в мире диету

Обновлено в 02:19
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено вчера в 20:26
Политика

Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду

Обновлено в 02:55
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек

В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машиной и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников

Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол

Антироссийский демарш грузинских футболистов

Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Долиной раскритиковала поклонников Юлии Началовой

Ангелина Миончинская, дочь Ларисы Долиной, была близкой подругой Юлии.
Обновлено в 03:57
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Музыка

Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате

Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.
Обновлено в 03:45
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено 21 июня в 04:03
Экономика

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Спорт

Россияне проиграли матч за 3-е место на ЧМ по пляжному волейболу

Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Бари Алибасов записал первое видеообращение после выписки

Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Происшествия

В Киеве задержали людей, готовивших провокации на «Марше равенства»

Обновлено в 03:45
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
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