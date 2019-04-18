Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в ПетербургеРИА Новости 13:57

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге. Ранее при пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки столкнулись два автомобиля, один из них заехал на пешеходную зону.

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

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