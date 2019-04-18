Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в ПетербургеРИА Новости 13:57
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге. Ранее при пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки столкнулись два автомобиля, один из них заехал на пешеходную зону.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Появились новые подробности о предполагаемом виновнике аварии на пересечении Невского и набережной Фонтанки
Телеканал Санкт-Петербург15:27
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Политика
Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину
Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено в 06:28
Путешествия
Россиян в земляках за границей больше всего раздражает любовь к спиртному - исследование
Россиян больше всего в поведении земляков на отдыхе за границей раздражает любовь к спиртному, а также недоброжелательность и неумение улыбаться другим, выяснили эксперты интернет-сервиса для путешественников Biletix.
Обновлено в 20:21
Общество
Опрос показал, сколько россиян хотели бы жить в эпоху Сталина
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить лишь пять процентов россиян.
Обновлено в 10:44
Футбол
«Челси» забил «Славии» 4 мяча и вышел в полуфинал ЛЕ
Лондонский «Челси», одержавший победу со счётом 4:3, сыграет в полуфинале. Встреча оказалась богатой на голы.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Особый статус- считает- Донбассу не нужен.
Обновлено в 10:09
Единоборства
Мурат Гассиев проведет первый бой в тяжелом весе в июне
Обновлено в 15:35
Происшествия
Детский санаторий эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском
Более 170 детей эвакуированы из санатория под Благовещенском из-за лесного пожара неподалеку от него, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МЧС России по Амурской области.
Обновлено в 20:05
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено в 14:25
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Политика
Мексика осудила новые санкции США против Кубы
Мексика осудила новые американские санкции в отношении Кубы и пообещала принять меры для защиты своих компаний.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Гаджеты
Samsung может начать производство GPU для дискретных видеокарт Intel
Специалисты предполагают, что компании могут заключить контракт, в рамках которого Samsung будет производить GPU для будущих дискретных видеокарт Xe.
Обновлено в 17:08
Авто
Стартовали продажи новой «Буханки» от УАЗ
В России начались продажи нового УАЗ «Комби Трофи», именуемого в народе «Буханкой».
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Северной Ирландии при стрельбе погибла женщина
Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе, произошедшей в городе Лондондерри на северо-западе региона, в результате которой скончался один человек.
Обновлено в 20:32
Общество
В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили
На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.
Обновлено в 17:58
Энергетика
Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке
Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
Обновлено в 10:53
Кино
Актриса Нэйлор из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет
Обновлено в 04:00
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Хоккей
Воробьев – о победе над швейцарцами: «Нормально поработали»
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над швейцарцами в рамках Еврочелленджа высказал удовлетворение от игры подопечных и результата.
Обновлено в 18:06
Баскетбол
Евролига. ЦСКА проиграл «Басконии» во втором четвертьфинальном матче
В рамках второго четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА на домашнем паркете в Москве проиграл испанской "Басконии" со счетом 68:78.
Обновлено в 15:10
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Общество
ОНФ проследит, чтобы вовлечение школьников в волонтерство не превратилось в обязаловку ради достижения целевых показателей
Эксперты Общероссийского народного фронта будут отслеживать, как идет развитие дополнительного образования, наставничества и вовлечения детей в волонтерство согласно национальному проекту «Образование».
Обновлено в 08:03
Общество
«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено в 07:47