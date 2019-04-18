Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в ПетербургеРИА Новости 13:57
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге. Ранее при пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки столкнулись два автомобиля, один из них заехал на пешеходную зону.
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Появились новые подробности о предполагаемом виновнике аварии на пересечении Невского и набережной Фонтанки
Телеканал Санкт-Петербург15:27
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Политика
Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором
Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой. Телеведущая старается не показывать лицо новорожденного.
Обновлено в 13:30
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика
«Я не трус»: Зеленский заявил, что первым не откажется от дебатов с Порошенко
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "1+1" намекнул Владимиру Зеленскому, что его могут взорвать на дебатах с президентом Украины Петром Порошенко, и призвал отказаться от этого мероприятия.
Обновлено в 16:15
Культура
Евгений Водолазкин стал лауреатом Литературной премии Александра Солженицына
Обновлено в 13:17
Футбол
Определились полуфиналисты Лиги Европы
Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Общество
Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет
Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
Обновлено в 09:24
Кино
Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет
Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 16:07
Происшествия
Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке
Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 10:37
Политика
Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины
Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Политика
Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции
Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции. С таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Обновлено в 08:56
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Авто
Электромобиль выиграл звание «Всемирный автомобиль года»
В этом году британцы закрепили успех, но на пьедестале впервые оказался автомобиль исключительно с электрическим двигателем, а в тройку лидеров, помимо Volvo S60/V60, вошел еще один электромобиль — Audi e-tron.
Обновлено в 16:32
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено вчера в 05:15
Интернет
Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей
Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Facebook при регистрации новой учётной записи начала запрашивать пароль от электронной почты, после чего автоматически и без разрешения импортировала все контакты.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ
Звезды российского и зарубежного кино прибыли на открытие 41-го московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 12:21
Здоровье
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Культура
Константин Богомолов снимет продолжение сериала «Содержанки»
Обновлено в 05:19
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34