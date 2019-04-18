Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видеоРоссийская газета 02:23

Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек. Напомним, ДТП произошло накануне около 17 часов.

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео

Политика Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.

Общество Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.

Армия и оружие Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.

Авто Uber получит 1 млрд долларов инвестиций для развития беспилотных авто Японские компании вложат 1 миллиард долларов в развитие компании Uber Technologies Inc. Об этом сообщает Kyodo News.

Путешествия Названы российские города с самыми дешевыми отелями Последнее место в десятке городов с самыми бюджетными отелями занял Омск, где стоимость номера начинается от 960 рублей.

Политика Эстония планирует полностью отказаться от русских школ В Эстонии планируют в будущем полностью отказаться от русских школ – об этом в беседе с «Коммерсантом» рассказала президент страны Керсти Кальюлайд.

Кино Билеты на «Мстителей» начали продавать в Сети за 100 тысяч рублей Билеты на первый в мире показ "Мстителей", который состоится в России, продают на интернет-площадках за 100 тысяч рублей.

Экономика Составлен рейтинг 200 богатейших бизнесменов России Рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России опубликовал в четверг, 18 апреля, русский журнал Forbes.

Армия и оружие В США обвинили Германию в недостаточном «устрашении» России Экс-заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и заявил о необходимости больше вкладываться в ее «устрашение».

Происшествия В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Экономика Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Общество Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.

Гаджеты Волгоградцы узнали, как сэкономить на мобильной связи 5. У большинства операторов есть различные бонусные программы, в рамках которых вам могут начисляться или дополнительные деньги на счет (например, процент от каждого платежа), или, что чаще бывает, бонусные баллы, которые впоследствии можно будет обменять на услуги связи, например, те же самые пакеты минут или роуминговые опции.

Общество Медики дали советы москвичам, собирающимся на пикник Чтобы избежать простуды, Депздрав рекомендует москвичам брать с собой на пикники горячий чай, одевать вещи, которые можно снять, если жарко, складные стулья и не сидеть на холодной земле.

Политика Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.

Здоровье О паразитах в рыбе предупреждает Роспотребнадзор Роспотребнадзор предупреждает россиян о распространении паразитов, которые передаются человеку через рыбу и рыбную продукцию.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Политика Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам» Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".

Шоу-бизнес Лучшие и худшие наряды церемонии открытия ММКФ "Газета.Ru" рассказывает о лучших и худших модных решениях гостей ММКФ.

Экономика Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.

Общество Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.

Футбол Американец, избитый Гулиевым, оказался почитателем Сталина На вопрос о своем самочувствии избитый Гулиевым молодой человек (по профессии филолог) ответил: Хожу на работу, раны заживают.