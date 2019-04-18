Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видеоРоссийская газета 02:23
Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек. Напомним, ДТП произошло накануне около 17 часов.
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Появились новые подробности о предполагаемом виновнике аварии на пересечении Невского и набережной Фонтанки
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:27
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Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Авто
Uber получит 1 млрд долларов инвестиций для развития беспилотных авто
Японские компании вложат 1 миллиард долларов в развитие компании Uber Technologies Inc. Об этом сообщает Kyodo News.
Обновлено в 02:25
Путешествия
Названы российские города с самыми дешевыми отелями
Последнее место в десятке городов с самыми бюджетными отелями занял Омск, где стоимость номера начинается от 960 рублей.
Обновлено вчера в 04:43
Политика
Эстония планирует полностью отказаться от русских школ
В Эстонии планируют в будущем полностью отказаться от русских школ – об этом в беседе с «Коммерсантом» рассказала президент страны Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 01:50
Кино
Билеты на «Мстителей» начали продавать в Сети за 100 тысяч рублей
Билеты на первый в мире показ "Мстителей", который состоится в России, продают на интернет-площадках за 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:03
Здоровье
Названы способы быстрого избавления от жира на животе
Обновлено в 00:46
Экономика
Составлен рейтинг 200 богатейших бизнесменов России
Рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России опубликовал в четверг, 18 апреля, русский журнал Forbes.
Обновлено вчера в 04:31
Армия и оружие
В США обвинили Германию в недостаточном «устрашении» России
Экс-заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и заявил о необходимости больше вкладываться в ее «устрашение».
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг
Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:27
Гаджеты
Волгоградцы узнали, как сэкономить на мобильной связи
5. У большинства операторов есть различные бонусные программы, в рамках которых вам могут начисляться или дополнительные деньги на счет (например, процент от каждого платежа), или, что чаще бывает, бонусные баллы, которые впоследствии можно будет обменять на услуги связи, например, те же самые пакеты минут или роуминговые опции.
Обновлено в 00:26
Общество
Медики дали советы москвичам, собирающимся на пикник
Чтобы избежать простуды, Депздрав рекомендует москвичам брать с собой на пикники горячий чай, одевать вещи, которые можно снять, если жарко, складные стулья и не сидеть на холодной земле.
Обновлено в 01:39
Политика
Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства
Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
Обновлено в 01:08
Здоровье
О паразитах в рыбе предупреждает Роспотребнадзор
Роспотребнадзор предупреждает россиян о распространении паразитов, которые передаются человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 02:54
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»
Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Лучшие и худшие наряды церемонии открытия ММКФ
"Газета.Ru" рассказывает о лучших и худших модных решениях гостей ММКФ.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол
Американец, избитый Гулиевым, оказался почитателем Сталина
На вопрос о своем самочувствии избитый Гулиевым молодой человек (по профессии филолог) ответил: Хожу на работу, раны заживают.
Обновлено в 02:58
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
AFP: в Пентагоне подтвердили, что КНДР 17 апреля испытала оружие
Обновлено вчера в 16:11