Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужаГазета.Ru 08:17
Племянницу экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Викторию избил коллега по Товариществу собственников жилья в ее доме в Ярославле, заявила сама родственница шпиона. Мужчина также якобы напал на ее мужа - у супруга Скрипаль сломан палец, на теле зафиксированы синяки и ссадины, передает РИА "Новости".
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