Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужаИзвестия 06:04

От действий активиста националистического движения «Великое отечество» пострадала не только сама Виктория, но и ее муж. Все началось с визита комиссии, которая должна была передать правление ТСЖ вновь избранному председателю. Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

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