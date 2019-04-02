Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужаИзвестия 06:04
От действий активиста националистического движения «Великое отечество» пострадала не только сама Виктория, но и ее муж. Все началось с визита комиссии, которая должна была передать правление ТСЖ вновь избранному председателю. Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
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Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено в 06:38
Футбол
Зидан хочет заполучить Погба в «Реал»
Бывший нападающий мадридского "Реала" Предраг Миятович рассказал о желании главного тренера Зинедина Зидана приобрести у "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба, передаетнттрs: / / www.sovsport.ru /.
Обновлено в 06:31
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о звонке Путина
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве рассказал о звонке президента РФ Владимира Путина сразу после победы над Конором Макгрегором.
Обновлено в 06:16
Общество
Руководство «СЭПО» намерено сократить 470 сотрудников
Руководство саратовского завода ООО «СЭПО-ЗЭМ» (Саратовское электроагрегатное производственное объединение) планирует уволить 470 сотрудников с 1 июля.
Обновлено в 02:58
Экономика
В России детские игрушки могут подорожать на 20%
В Ассоциации индустрии детских товаров рассчитали, что введение в России подобной экспертизы может привести к подорожанию игрушек на 20%.
Обновлено в 02:52
Кино
Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице
Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Культура
Третьяковскую галерею обвинили в присвоении картин художника-аутиста
Арт-продюсер Александра Мигунова-Тиханюк обвинила Третьяковскую галерею в присвоении 90 картин художника Алекса Хаткевича, который уже 30 лет живет в психиатрической клинике.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Обновлено в 05:07
Общество
Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание
В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В новгородской школе распылили газовый баллончик
Неизвестные распылили в коридорах учебного заведения перцовый газовый баллончик, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:05
Авто
Фотошпионы рассекретили новый кроссовер Hyundai Venue
Новый субкомпактный паркетник станет глобальной моделью бренда и дебютирует на Нью-Йоркском автосалоне в апреле.
Обновлено в 04:00
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Пермь
Самолет с Дмитрием Анатольевичем на борту приземлился в пермском аэропорту. В Пермь прилетел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Политика
Горсобрание Курска приняло отставку мэра
Депутаты Городского Собрания Курска приняли досрочную отставку мэра Николая Овчарова, занимавшего этот пост свыше десяти лет.
Обновлено в 06:39
Общество
Население Земли достигло 7,7 млрд человек
Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в сообщении на сайте ООН.
Обновлено в 06:31
Общество
Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристов
Предполагается, что российские отели могут с 2023 года начать взимать с туристов гостиничный сбор — до 100 рублей в сутки с человека.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты
Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол
«Спартак» заплатил посредникам более 9 миллионов евро в 2018 году
Больше всего на услуги агентов потратил «Спартак» (более 9 миллионов евро), на втором месте – ЦСКА (почти 4 миллиона евро), на третьем – «Зенит» (около 3 миллионов евро).
Обновлено в 06:24
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Обновлено вчера в 11:07
Здоровье
В России ВИЧ-инфицированы 1,2% граждан
По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академика РАН Вадима Покровского, ВИЧ-инфицированы 1,2% взрослого населения страны (15−49 лет), больше всего больных СПИДом среди граждан активного возраста 35−39 лет.
Обновлено в 04:41
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Кабаном называла Жанну Фриске ее подруга Ольга Орлова
Орлова и Фриске были вместе и во время работы, и в свободное от нее время, а также придумали друг другу забавные клички: Фриске называла свою подругу Орлом, а та звала ее Дольче Кабаной или Кабаном, позаимствовав прозвище в анекдоте.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В NASA заявили об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС находится в опасности из проведённых Индией 27 марта противоспутниковых испытаниях.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
В «китовой тюрьме» в Приморье улучшат условия содержания млекопитающих
Ранее РИА VladNews писало, что сотрудники профильных российских научных учреждений, перед которыми поставлена задача дать ответы на вопросы о судьбе содержащихся в бухте Средней в Приморье косаток и белух, приступили к оценке их состояния.
Обновлено вчера в 08:24