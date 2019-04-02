Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужаИзвестия 06:04

От действий активиста националистического движения «Великое отечество» пострадала не только сама Виктория, но и ее муж. Все началось с визита комиссии, которая должна была передать правление ТСЖ вновь избранному председателю. Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
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Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Известия06:04

Виктория Скрипаль рассказала о совершённом на неё нападении

RT на русском03:10

Полиция прокомментировала нападение на Викторию Скрипаль в Ярославле

Новости Ярославля 76.ru03:14

«Он меня стукнул в лицо!» Нападение на племянницу Скрипаля сняли на видео

Телеканал 360°02:52

В Ярославле избили племянницу Скрипаля

РИА Новостивчера в 18:58

Племянница Скрипаля озвучила детали нападения: бил коллега по ТСЖ

Московский Комсомолецвчера в 20:16

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Интерфаксвчера в 16:58
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Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

Обновлено в 05:37
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено в 06:38
Футбол

Зидан хочет заполучить Погба в «Реал»

Бывший нападающий мадридского "Реала" Предраг Миятович рассказал о желании главного тренера Зинедина Зидана приобрести у "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба, передаетнттрs: / / www.sovsport.ru /.
Обновлено в 06:31
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о звонке Путина

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве рассказал о звонке президента РФ Владимира Путина сразу после победы над Конором Макгрегором.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 06:33
Общество

Руководство «СЭПО» намерено сократить 470 сотрудников

Руководство саратовского завода ООО «СЭПО-ЗЭМ» (Саратовское электроагрегатное производственное объединение) планирует уволить 470 сотрудников с 1 июля.
Обновлено в 02:58
Экономика

В России детские игрушки могут подорожать на 20%

В Ассоциации индустрии детских товаров рассчитали, что введение в России подобной экспертизы может привести к подорожанию игрушек на 20%.
Обновлено в 02:52
Кино

Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице

Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Культура

Третьяковскую галерею обвинили в присвоении картин художника-аутиста

Арт-продюсер Александра Мигунова-Тиханюк обвинила Третьяковскую галерею в присвоении 90 картин художника Алекса Хаткевича, который уже 30 лет живет в психиатрической клинике.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Обновлено в 05:07
Общество

Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание

В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В новгородской школе распылили газовый баллончик

Неизвестные распылили в коридорах учебного заведения перцовый газовый баллончик, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:05
Авто

Фотошпионы рассекретили новый кроссовер Hyundai Venue

Новый субкомпактный паркетник станет глобальной моделью бренда и дебютирует на Нью-Йоркском автосалоне в апреле.
Обновлено в 04:00
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Пермь

Самолет с Дмитрием Анатольевичем на борту приземлился в пермском аэропорту. В Пермь прилетел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Политика

Горсобрание Курска приняло отставку мэра

Депутаты Городского Собрания Курска приняли досрочную отставку мэра Николая Овчарова, занимавшего этот пост свыше десяти лет.
Обновлено в 06:39
Общество

Население Земли достигло 7,7 млрд человек

Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в сообщении на сайте ООН.
Обновлено в 06:31
Общество

Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристов

Предполагается, что российские отели могут с 2023 года начать взимать с туристов гостиничный сбор — до 100 рублей в сутки с человека.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол

«Спартак» заплатил посредникам более 9 миллионов евро в 2018 году

Больше всего на услуги агентов потратил «Спартак» (более 9 миллионов евро), на втором месте – ЦСКА (почти 4 миллиона евро), на третьем – «Зенит» (около 3 миллионов евро).
Обновлено в 06:24
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Обновлено вчера в 11:07
Здоровье

В России ВИЧ-инфицированы 1,2% граждан

По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академика РАН Вадима Покровского, ВИЧ-инфицированы 1,2% взрослого населения страны (15−49 лет), больше всего больных СПИДом среди граждан активного возраста 35−39 лет.
Обновлено в 04:41
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Кабаном называла Жанну Фриске ее подруга Ольга Орлова

Орлова и Фриске были вместе и во время работы, и в свободное от нее время, а также придумали друг другу забавные клички: Фриске называла свою подругу Орлом, а та звала ее Дольче Кабаной или Кабаном, позаимствовав прозвище в анекдоте.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

В NASA заявили об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС находится в опасности из проведённых Индией 27 марта противоспутниковых испытаниях.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

В «китовой тюрьме» в Приморье улучшат условия содержания млекопитающих

Ранее РИА VladNews писало, что сотрудники профильных российских научных учреждений, перед которыми поставлена задача дать ответы на вопросы о судьбе содержащихся в бухте Средней в Приморье косаток и белух, приступили к оценке их состояния.
Обновлено вчера в 08:24
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