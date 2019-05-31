Армия и оружие

Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3МКомсомольская правда 02:31

Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М. На кадрах видны взлет и посадка, а также сам процесс полета самолета. Как отмечает телеканал "Звезда", испытания самолета были проведены в различных погодных условиях, на разных высотах и скоростях.
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Опубликовано видео испытаний модернизированного в Казани Ту-22М3М

Татар-информ09:48

СМИ опубликовали видео полета казанского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

Kazanfirst.ru06:21

В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М

Слово и Деловчера в 10:35

В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

РИА Новости00:40

Раскрыты особенности бомбардировщика Ту-22М3М

ТК Звездавчера в 22:57

Новейший Ту-22М3М пригрозил авианосцам «Кинжалом»

Утро.ruвчера в 10:14

Опубликовано видео полета казанского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

БИЗНЕС Online03:02
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Происшествия

Пожар после взрывов на заводе в Дзержинске потушен

Обновлено в 11:20
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
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Экономика

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на финал ЛЧ

Обновлено в 14:09
Происшествия

Пассажиры Шереметьево не могут получить багаж более 2 часов из-за сбоя

Пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D, предположительно в связи со сбоем в системе выдачи, пишет 1 июня сайт телеканала РЕН ТВ.
Обновлено в 13:39
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 08:04
Политика

Опубликованы снимки секретной части «пакта Молотова-Риббентропа»

Впервые опубликованы сканы советских оригиналов договора о ненападении, заключенного между СССР и Германией в 1939 году.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Политика

У СНГ есть будущее, считает Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
Обновлено в 04:38
Политика

В Украине сменили правила написания русских фамилий

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Футбол

ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду

ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.
Обновлено в 14:07
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Общество

Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:43
Общество

Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса

Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает

Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Путин присвоил имена российским аэропортам

Президент России Владимир Путин присвоил московскому аэропорту Шереметьево имя поэта Александра Пушкина, Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, а Домодедово — учёного Михаила Ломоносова.
Обновлено вчера в 05:56
Политика

США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО

В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.
Обновлено в 13:13
Общество

Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 2,6 тыс. человек

Обновлено в 12:30
Политика

Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

Обновлено в 12:34
Политика

Слова Помпео об устрашении России оценили в Госдуме

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео об "устрашении России".
Обновлено в 05:26
Происшествия

Задержана оставившая двух детей в хостеле мать

Обновлено в 11:51
Общество

В Сети появились кадры тотальной слежки за школьниками во время ЕГЭ

В соцсети появились фото, как сотрудники ситуационного центра Приморского края следят за школьниками во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) и «сдают» тех, кто списывает.
Обновлено вчера в 05:59
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