Армия и оружие

Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3МКомсомольская правда 02:31

Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М. На кадрах видны взлет и посадка, а также сам процесс полета самолета. Как отмечает телеканал "Звезда", испытания самолета были проведены в различных погодных условиях, на разных высотах и скоростях.
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Опубликовано видео испытаний модернизированного в Казани Ту-22М3М

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Опубликовано видео полета казанского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

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СМИ опубликовали видео полета казанского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

Kazanfirst.ru06:21

В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М

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