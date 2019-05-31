Армия и оружие
Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3МКомсомольская правда 02:31
Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М. На кадрах видны взлет и посадка, а также сам процесс полета самолета. Как отмечает телеканал "Звезда", испытания самолета были проведены в различных погодных условиях, на разных высотах и скоростях.
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