Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМРИА Новости 00:08

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России. На кадрах можно увидеть процесс взлета, дозаправки и посадки одного из истребителей.
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с чего всё началось

Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео

Наиболее сложный элемент летной подготовки выполнил летный состав истребителей Су-35С и Су-30СМ на высоте 5-6 тысяч километров над Липецком, сообщили в российском Министерстве обороны. Полеты авиации российского оборонного ведомства прошли на базе Липецкого авиацентра.
ТК Звездавчера в 19:47

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Опубликовано видео дозаправки истребителей Су‐35С и Су‐30СМ в воздухе

Телеканал 360°00:32

Телеканал «Звезда» опубликовал видео дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Вести.Ru00:58

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Известия00:51

Показана дозаправка в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Взгляд.ру00:49

Появилось видео дозаправки новейших истребителей Су-35С и Су-30СМ в воздухе

Life.ru00:23

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

РИА Новости00:08

Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео

ТК Звездавчера в 19:47
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
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