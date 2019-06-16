Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМРИА Новости 00:08

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России. На кадрах можно увидеть процесс взлета, дозаправки и посадки одного из истребителей.
Читать в источнике
с чего всё началось

Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео

Наиболее сложный элемент летной подготовки выполнил летный состав истребителей Су-35С и Су-30СМ на высоте 5-6 тысяч километров над Липецком, сообщили в российском Министерстве обороны. Полеты авиации российского оборонного ведомства прошли на базе Липецкого авиацентра.
ТК Звездавчера в 19:47

Подробнее о событии

Показана дозаправка в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Взгляд.ру00:49

Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео

ТК Звездавчера в 19:47

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Известия00:51

Опубликовано видео дозаправки истребителей Су‐35С и Су‐30СМ в воздухе

Телеканал 360°00:32

Появилось видео дозаправки новейших истребителей Су-35С и Су-30СМ в воздухе

Life.ru00:23

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

РИА Новости00:08

Телеканал «Звезда» опубликовал видео дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Вести.Ru00:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:00, Вашингтон
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию на соревнованиях по картингу в Подмосковье

Обновлено вчера в 13:09
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Наука

Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа

Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 17:42
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Политика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено 14 июня в 05:47
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета

Обновлено в 01:51
Политика

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Политика

Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса

Обновлено 14 июня в 12:29
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Происшествия

18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Общество

Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме

Чернокожий сотрудник американской компании Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 14:32
Общество

Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 15:15
Общество

В Екатеринбурге продают квартиру за рекордные 150 миллионов

В Екатеринбурге выставили на продажу пятикомнатную квартиру класса люкс за 150 миллионов рублей.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке

Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном.
Обновлено вчера в 23:12
Автоспорт

Сегодня стартует легендарный марафон «24 часа Ле-Мана»

Знаменитый марафон "24 часа Ле-Мана" завершит суперсезон чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC), сообщает ТАСС.
Обновлено 14 июня в 23:15
Политика

Индия введёт пошлины на ряд товаров из США

Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%.
Обновлено вчера в 13:21
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено вчера в 08:01
Гаджеты

Antec A30 и C400 Glacial: башенные системы охлаждения начального и среднего уровня

Компания Antec представила две новые системы воздушного охлаждения башенного типа для процессоров, которые называются Antec A30 и C400 Glacial.
Обновлено вчера в 07:22
Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева поделилась фото в стильном образе

70-летняя Алла Пугачева поделилась фото в стильном образе На публикацию Пугачевой тут же отреагировали ее многочисленные фолловеры и звездные друзья.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе

Украинский президент Владимир Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия

Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.
Обновлено в 02:43
Технологии

Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

Обновлено вчера в 12:13
Музыка

Женщину-рэпера впервые включили в Зал славы авторов песен

Обновлено вчера в 10:59
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого в полуфинале WBSS

Обновлено вчера в 18:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное