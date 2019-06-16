Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМРИА Новости 00:08

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России. На кадрах можно увидеть процесс взлета, дозаправки и посадки одного из истребителей.
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Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео

Наиболее сложный элемент летной подготовки выполнил летный состав истребителей Су-35С и Су-30СМ на высоте 5-6 тысяч километров над Липецком, сообщили в российском Министерстве обороны. Полеты авиации российского оборонного ведомства прошли на базе Липецкого авиацентра.
ТК Звездавчера в 19:47

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Экипажи Су-30СМ и Су-24М в Калининградской области выполняют дозаправки самолётов в воздухе

Калининград.Ru07:34

Появилось видео дозаправки новейших истребителей Су-35С и Су-30СМ в воздухе

Life.ru00:23

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Известия00:51

Опубликовано видео дозаправки истребителей Су‐35С и Су‐30СМ в воздухе

Телеканал 360°00:32

Телеканал «Звезда» опубликовал видео дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Вести.Ru00:58

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

РИА Новости00:08

Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео

ТК Звездавчера в 19:47
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Армия и оружие

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Донбассе

В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечено, что наблюдатели миссии зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-5 в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды

На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отправилась на свадьбу со своим экс-бойфрендом

Как оказалось, там Ольга не совсем отдыхает – она прилетела на свадьбу, а сопровождал ее никто иной как ее бывший бойфренд Тимофей Майоров.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Обновлено в 04:54
Происшествия

Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве

По предварительным данным, обстоятельства таковы, что у старшего сына хоккеиста, 18-летнего Максима, вечером по неизвестным пока причинам возник конфликт с матерью, после чего он схватил нож и попытался нанести смертельный удар.
Обновлено 14 июня в 06:46
Происшествия

Суд перенес рассмотрение дела журналиста из Дагестана

Советский районный суд Махачкалы оставил под стражей на двое суток редактора отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, который подозревается в финансировании терроризма, сообщает издание.
Обновлено в 08:10
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол

«Зенит» ведёт переговоры о покупке защитника «Наполи»

Футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести защитника «Наполи» (Италия) Мариу Руя.
Обновлено в 06:40
Наука

Подсчитана сумма ущерба от одного дня сбоя GPS

Учёные из Национального института стандартов и технологий США подсчитали, во сколько стране обойдётся один день сбоя спутниковой системы навигации GPS.
Обновлено в 07:24
Авто

Шеф BMW M утверждает, что M8 станет самой быстрой BMW на Нюрбургринге

Глава M Маркус Флаш рассказал австралийскому веб-сайту Whichcar, что M8 является «машиной с максимальной производительностью» подразделения M и это будет абсолютно самая быстрая BMW за всю историю Nürburgring Nordschleife.
Обновлено 14 июня в 08:05
Происшествия

Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеля

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД.
Обновлено в 08:22
Политика

Ренато Усатый возвращается в Молдавию

Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.
Обновлено в 06:58
Политика

Голунов рассказал о готовности нести пользу обществу

Журналист Иван Голунов рассказал RT, что после произошедшего с ним готов нести пользу обществу, и отметил, что удивляется, когда его узнают на улице.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Политика

Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20

Обновлено в 07:09
Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

Обновлено в 08:37
Происшествия

Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка

Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57

The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.
Обновлено в 08:31
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Происшествия

В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло

Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Музыка

Опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева на ледовом шоу в Японии откатала свою новую показательную программу.
Обновлено вчера в 07:41
Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Наука

Соединив VR и микроскопы, ученые смогли заглянуть «внутрь клеток»

Исследователи называют это способом заглянуть «внутрь клеток».
Обновлено в 08:13
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
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