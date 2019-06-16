Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМРИА Новости 00:08

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России. На кадрах можно увидеть процесс взлета, дозаправки и посадки одного из истребителей.
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Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео

Наиболее сложный элемент летной подготовки выполнил летный состав истребителей Су-35С и Су-30СМ на высоте 5-6 тысяч километров над Липецком, сообщили в российском Министерстве обороны. Полеты авиации российского оборонного ведомства прошли на базе Липецкого авиацентра.
ТК Звездавчера в 19:47

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Показана дозаправка в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Взгляд.ру00:49

Телеканал «Звезда» опубликовал видео дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Вести.Ru00:58

Опубликовано видео дозаправки истребителей Су‐35С и Су‐30СМ в воздухе

Телеканал 360°00:32

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Известия00:51

Появилось видео дозаправки новейших истребителей Су-35С и Су-30СМ в воздухе

Life.ru00:23

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

РИА Новости00:08

Дозаправка новейших истребителей глазами пилота: видео

ТК Звездавчера в 19:47
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Политика

Теперь при въезде на Украину крымчанам придется проходить опрос, который придумали киевские чиновники

Целью станет выяснение причин, по которым крымчане едут на Украину.
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Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.
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«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на нападающего Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено вчера в 22:03
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
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Политика

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Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
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Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Политика

Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе

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Происшествия

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

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Герхарда Шредера пригласили в Крым

Немецкая община Крыма приглашает в гости бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
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Происшествия

Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой

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Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере

Обновлено в 03:20
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Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе

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Эксперты понизили прогнозируемый рост экономики Тайваня

Тайваньский институт комплексных исследований снизил ожидаемый годовой рост экономики Тайваня до 2,08%.
Обновлено в 03:04
Политика

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

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Политика

Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию

Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
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Индия введет пошлины на товары из США

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Происшествия

В Подмосковье квадроцикл врезался в дерево: есть погибшие

В Подмосковье произошло ДТП с квадроциклом, в результате которого погибли два человека. Еще один человек получил в аварии различные травмы.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено вчера в 19:14
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 05:00
Футбол

Названы 100 претендентов на награду Golden Boy

Объявлен список номинантов на награду лучшего молодого игрока Европы Golden Boy.
Обновлено вчера в 17:49
Культура

«Беноевская весна-2019» завершился праздничным концертом

Ежегодный фестиваль народного творчества «Беноевская весна - 2019» завершился праздничным концертом, который прошёл в Многофункциональном военном молодёжно-патриотическом центре в с. Денги-Юрт.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
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У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон

В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Карачаево-Черкесии ранили ножом директора территориального ФОМС

Полиция разыскивает нападавшего Глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Карачаево-Черкесии попал в больницу после того, как неизвестный ранил его ножом.
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Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

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Футбол

«Бавария» планирует арендовать Бэйла у «Реала»

По информации британского таблоида The Sun, в услугах Бэйла заинтересована «Бавария», которая по-прежнему ищет замену Франку Рибери и Арьену Роббену.
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Наука

Первые многоклеточные были не такими, как считалось ранее

Издавна считалось, что первые многоклеточные были очень похожи по строению и функциям на современные губки.
Обновлено 13 июня в 12:23
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