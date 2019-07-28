Политика
Опубликованы итоги расследования убийства в ЦАР российских журналистовМосковский Комсомолец 08:44
В годовщину убийства в Центральноафриканской республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко Центр «Досье» опубликовал итоговый доклад про обстоятельства трагедии.
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Вполне понятно, что если не прямая вина за гибель людей, так косвенная на Ходорковском лежит. Он, как работодатель и заказчик, обязан был создать условия пребывания сотрудников в охваченном войной регионе, обеспечить их безопасность.
— Франц Клинцевич, российский политикСлово и Дело 09:54
с чего всё началось
26 июля издание Letsunami опубликовало коммюнике Генпрокуратуры ЦАР, в котором приводились некоторые выводы следствия, а также сообщалось о приостановке расследования до появления новых фактов.Daily Storm04:07
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Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Политика
Затраты на создание русскоязычного канала оценили на Украине
Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила затраты на создание всемирного русскоязычного канала Украиной.
Обновлено в 07:44
Авто
Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену
Ну, и третья — машины находятся в откровенно плохом состоянии, и большинство из них не на ходу.
Обновлено в 07:16
Космос
Астрономы «взвесили» крупнейшую черную дыру
Оказалось, что структура галактики предполагает наличие черной дыры массой 40 (с погрешностью 8) миллиардов солнечных масс.
Обновлено в 10:06
Происшествия
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы
Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
Обновлено в 10:13
Футбол
Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.
Обновлено в 09:37
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
Пекину следует заключить торговую сделку с Вашингтоном до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2020 года.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Наука
Физики впервые сняли на видео, как вращается одиночная молекула
Обновлено вчера в 08:27
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Ганнушкина оштрафована на 150 тысяч рублей
Тверской районный суд Москвы оштрафовал сегодня руководителя программы сети "Миграция и право" правозащитного центра "Мемориал" Светлану Ганнушкину на 150 тысяч рублей, правозащитница признана виновной в правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение порядка проведения акции"), информировало "МБХ-медиа".
Обновлено в 10:08
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу
В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Корабли Северного флота проведут учения на Балтике
Участвовавшие в параде 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте корабли Северного флота по пути в Североморск проведут учения в Балтийском море.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Зенит» намерен объявить о трансфере Малкома в ближайшее время
В Telegram-канале петербургского клуба появилась информация, что уже 30 июля клуб планирует официально объявить о трансфере 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома Филипе Силва де Оливейра более известного, как просто Малком.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В Китае казнили убийцу, за преступления которого ответил невиновный
В Китае казнили серийного убийцу, за преступления которого ранее был расстрелян 18-летний молодой человек.
Обновлено в 01:14
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Моника Белуччи намекнула на новый роман
Кинозвезда Моника Белуччи в недавнем интервью намекнула на то, что у нее появился новый мужчина.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина
Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Сергея Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 10:37
Здоровье
Бразильские врачи сделали девушке вагину из рыбьей кожи
Бразильские врачи сделали вагину из рыбьей кожи девушке, родившейся без влагалища.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
США изучат снабжение арктических регионов
Американцы намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов.
Обновлено в 00:30
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44