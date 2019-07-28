Политика

Опубликованы итоги расследования убийства в ЦАР российских журналистовМосковский Комсомолец 08:44

В годовщину убийства в Центральноафриканской республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко Центр «Досье» опубликовал итоговый доклад про обстоятельства трагедии.
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Франц Клинцевич
Вполне понятно, что если не прямая вина за гибель людей, так косвенная на Ходорковском лежит. Он, как работодатель и заказчик, обязан был создать условия пребывания сотрудников в охваченном войной регионе, обеспечить их безопасность.
— Франц Клинцевич, российский политикСлово и Дело 09:54
с чего всё началось
26 июля издание Letsunami
 опубликовало коммюнике Генпрокуратуры ЦАР, в котором приводились некоторые выводы следствия, а также сообщалось о приостановке расследования до появления новых фактов.
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