с чего всё началось

В годовщину убийства в Центральноафриканской республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко Центр «Досье» опубликовал итоговый доклад про обстоятельства трагедии.

Политика Володин увидел в отъезде Порошенко знак предрешенности его судьбы По словам спикера Госдумы, и Порошенко, и Саакашвили пришли к власти «при внешней поддержке» и нанесли своим странам «непоправимый ущерб».

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Общество Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.

Политика Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.

Финансы Биржи США преимущественно снижаются в преддверии заседания ФРС Основные американские фондовые индексы в понедельник в основном снижаются в ожидании заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

Кино В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн» В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Футбол СМИ: Клуб АПЛ предложил ЦСКА €15 млн за Чалова Как сообщает «Чемпионат», лондонский клуб, завершивший минувший сезон на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ, предложил за 21-летнего россиянина €15 млн.

Шоу-бизнес Лободе на концерте Rammstein позавидовала Бондарчук Украинскую певицу Светлану Лободу заметили на концерте группы Rammstein, где исполнительница якобы прошла вместе со своей дочерью в ложу вокалиста и лидера коллектива Тиля Линдеманна, пишет Teleprogramma.pro.

Общество В России предложили заблокировать BlaBlaCar Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Происшествия Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.

Кино Петров ушел от Старшенбаум к начинающей актрисе По информации издания, новой девушкой Петрова стала молодая актриса Стася Милославская. Девушка моложе Александра на шесть лет.

Экономика Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.

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Политика Трамп пообещал Китаю жесткие условия по торговой сделке после выборов Пекин, вероятно, пытается дождаться ближайших выборов президента США в 2020 году, чтобы не торопиться с оформлением соглашения по торговле с Вашингтоном.

Политика Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.

Политика «Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».