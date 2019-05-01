Армия и оружие
Опубликованы имена и фото задержанных в ДНР украинских боевиковИА Новороссия 00:57
Об этом сообщил в Facebook пресс-центр штаба "ООС". Позднее командование ДНР подтвердило захват в плен украинских диверсантов. 23 мая стало известно, что комбриг 54-й бригады ВСУ приказал подчиненным препятствовать полетам БПЛА ОБСЕ в Донбассе.
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