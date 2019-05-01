Армия и оружие
Опубликованы имена и фото задержанных в ДНР украинских боевиковИА Новороссия 00:57
Об этом сообщил в Facebook пресс-центр штаба "ООС". Позднее командование ДНР подтвердило захват в плен украинских диверсантов. 23 мая стало известно, что комбриг 54-й бригады ВСУ приказал подчиненным препятствовать полетам БПЛА ОБСЕ в Донбассе.
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Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
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Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung
Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
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Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
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Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
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Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею
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Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
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В Сети появились слайды с изображением Redmi K20 Pro, на которых указана его стоимость.
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Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
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Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
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К вершине Эвереста выстроилась очередь из сотен альпинистов
На вершине Эвереста образовалась очередь из более чем 200 альпинистов, сообщает NBC News. В четверг 23 мая 3 индийца погибли от изнеможения.
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Общество
Шварценеггер поможет спасти столетнюю женщину от выселения
Представитель актера, бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера попробует спасти от выселения 102-летнюю Тельму Смит, сообщило агентство Associated Press.
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Общество
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным
Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено вчера в 02:01
Происшествия
Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе
Обновлено вчера в 06:26
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD
Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено 24 мая в 07:22
Хоккей
Бывший тренер сборной России: финны сыграли выше всяких похвал
Думаю, даже прыгнули выше головы. Финны играли очень дисциплинированно и терпеливо.
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Посол США призвал китайские власти к диалогу с Далай-ламой
Посол США в Китае Терри Брэнстад считает, что китайские власти должны начать диалог с Далай-ламой, которого не признают в азиатском государстве.
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Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
В Иркутске потушили пожар в торговом центре
В Иркутске пожарным удалось ликвидировать возгорание в торговом центре «Торгсервис», передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя областного главка МЧС.
Обновлено вчера в 21:43
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено 24 мая в 17:38
Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Авто
Эксперты дали рекомендации по улучшению управляемости автомобиля
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Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
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Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставили на продажу
В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес
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Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
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Общество
Российских проституток проверят
В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
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Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
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Происшествия
Смертельная авария произошла в центре Москвы
В Мещанском районе Москвы автомобиль Skoda Octavia врезался в препятствие, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.
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