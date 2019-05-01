Армия и оружие
Опубликованы имена 8 украинских военнослужащих, попавших в плен в ДНРГрани.ру 06:51
Стали известны имена восьми украинских военнослужащих, которые 22 мая случайно пересекли линию разраничения и были захвачены в плен боевиками ДНР.
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