Опубликованы имена 8 украинских военнослужащих, попавших в плен в ДНРГрани.ру 06:51

Стали известны имена восьми украинских военнослужащих, которые 22 мая случайно пересекли линию разраничения и были захвачены в плен боевиками ДНР.

Опубликованы имена 8 украинских военнослужащих, попавших в плен в ДНР

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