Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»Lenta.ru 14:30
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина». На фотографиях виден блиндаж, где погибли Червоная и ее сослуживец Александр Милютин.
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