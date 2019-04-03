Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»Lenta.ru 14:30

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина». На фотографиях виден блиндаж, где погибли Червоная и ее сослуживец Александр Милютин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ опубликовали фотографии с места гибели пулеметчицы Ведьмы в Донбассе

РБК17:57

В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»

РИА Новости17:30

Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Телеканал 360°15:35

Обнародованы фото с места смерти украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Газета.Ru16:21

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

RT на русском16:15

Появились фотографии с места гибели пулеметчицы ВСУ «Ведьмы»

ФАН18:28

«Так выглядит смерть»: новые кадры с места гибели пулеметчицы ВСУ с позывным «Ведьма»

ТК Звезда13:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:42, Ашберн
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Общество

Названы самые безопасные и опасные регионы России

Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.
Обновлено в 05:24
Кино

Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 08:37
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено вчера в 16:15
Политика

Новый президент Казахстана встретился с Путиным

Обновлено в 13:26
Политика

У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Интернет

Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе

Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
Обновлено в 15:48
Общество

Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву

«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Политика

Корчинский призвал соратников утюгами и паяльниками заставить людей голосовать за Порошенко

В свою очередь штаб Порошенко рассказал о способах победить Зеленского во втором туре.
Обновлено в 09:15
Политика

В США заявили, что продолжат убеждать ФРГ изменить позицию по «Северному потоку - 2»

Администрация президента США Дональда Трампа не оставит попыток убедить Германию изменить свою позицию по проекту "Северный поток - 2". Эту позицию обозначила руководитель отдела политического планирования Госдепартамента Кайрон Скиннер, выступая в среду в Вашингтоне на мероприятии в рамках конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО.
Обновлено в 18:29
Политика

Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения

Венесуэла выражает надежду на оказание поддержки со стороны России в вопросах надежного энергоснабжения в южноамериканской стране.
Обновлено в 18:55
Общество

Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первенца

Среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается выдача материнского капитала после рождения первого ребенка, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «60 минут» на канале «Россия 1». «Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются»,— сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 16:38
Происшествия

Турнир по борьбе в Чечне завершился массовой дракой

Чемпионат по вольной борьбе в одной из спортивных школ Чечни завершился массовой дракой. Видео появилось в Instagram-аккаунте chechnya_life.
Обновлено в 18:34
Политика

Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Здоровье

Бешеная лиса посадила Мирный на карантин

Причиной карантина стала бешеная лиса, умерщвленная на территории личного подсобного хозяйства на улице Школьная.
Обновлено в 10:12
Авто

Кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport

Маленький кроссовер с возрожденным названием Puma придет на смену EcoSport, а на рынке будет конкурировать с Volkswagen T-Roc.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны

Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
Обновлено в 19:10
Политика

Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко

Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.
Обновлено в 20:30
Футбол

«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»

Обновлено в 17:48
Космос

НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner

НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Политика

МИД ответил на заявление НАТО по Керченскому проливу

В МИД России считают, что заявления НАТО по Керченскому проливу связаны со вторым туром президентских выборов на Украине.
Обновлено в 13:34
Политика

Украина запретила нерегулярное авиасообщение с Россией

По словам главы МВД Арсена Авакова, решение было принято после того, как в Москву прилетел кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.
Обновлено в 05:53
Космос

Ученые выяснили, где рождаются самые мощные вспышки света во Вселенной

Львиная доля света, вырабатываемого во время гамма-вспышек, возникает не в глубинных слоях умирающей звезды, а в ее внешней оболочке, фотосфере.
Обновлено в 05:32
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше

Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Единоборства

UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба

Обновлено в 18:17
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для террористов

В столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 13:23
Политика

На Украине заявили, что место проведения дебатов кандидатов в президенты зависит от ЦИК

Место проведения дебатов кандидатов в президенты Украины зависит от решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
Обновлено в 18:39
ещё по теме
Главное