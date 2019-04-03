Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»Lenta.ru 14:30

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина». На фотографиях виден блиндаж, где погибли Червоная и ее сослуживец Александр Милютин.

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Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

Интернет Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.

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