Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»Lenta.ru 14:30

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина». На фотографиях виден блиндаж, где погибли Червоная и ее сослуживец Александр Милютин.
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Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Lenta.ru14:30

Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

Взгляд.ру13:14

«Так выглядит смерть»: новые кадры с места гибели пулеметчицы ВСУ с позывным «Ведьма»

ТК Звезда13:35

Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Телеканал 360°15:35

Опубликованы фото с места ликвидации нацистки «Ведьмы» в Донбассе

ИА Новороссия13:08

«Так выглядит смерть»: опубликованы кадры с места гибели украинской «Ведьмы»

Rusvesna.su12:43
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