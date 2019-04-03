Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»Lenta.ru 14:30
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина». На фотографиях виден блиндаж, где погибли Червоная и ее сослуживец Александр Милютин.
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Вице-президент США Майк Пенс призвал Германию усилить финансовую помощь в области обороноспособности НАТО.
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Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
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Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
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Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
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Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе
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Обновлено в 03:48
Политика
МИД связал новые меры НАТО в Черном море с выборами на Украине
В МИД России сочли заявления постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон по поводу новых мер Североатлантического альянса в Черном море «подыгрыванием» нынешним властям Украины перед вторым туром выборов президента республики.
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Юрий Семин: «На Миранчуке был пенальти»
Что касается момента с Миранчуком, то я считаю, что там был пенальти, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
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Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Экономика
Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»
Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
Обновлено в 13:24
Политика
В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России
В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины рассказал об отношении Зеленского к российскому правительству.
Обновлено в 14:40
Экономика
«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа
"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:19
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась пикантным фото
View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Apr 3, 2019 at 12:47am PDT Девушка часто публикует в Instagram пикантные снимки, на которых демонстрирует сочные формы, доставшиеся Насте от природы.
Обновлено в 14:38
Происшествия
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Политика
Порошенко подписал указ о праздновании Победы
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов с Украины.
Обновлено в 13:34
Политика
Названы возможные преемники Зюганова в КПРФ
Возможным преемником назвали Юрия Афонина, являющегося зампредседателя ЦК КПРФ с 2017 года.
Обновлено в 02:11
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе
Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
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Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Здоровье
Роскачество дало рекомендации по выбору аптечной ромашки
Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору аптечной ромашки, а также рассказали о полезных свойствах этого растения.
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Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщило местное издание "Новости-N" со ссылкой на предприятие.
Обновлено в 12:12