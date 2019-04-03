Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»Lenta.ru 14:30

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина». На фотографиях виден блиндаж, где погибли Червоная и ее сослуживец Александр Милютин.
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«Так выглядит смерть». В Сети опубликовали фото с места гибели «Ведьмы»-пулеметчицы

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Обнародованы фото с места смерти украинской пулеметчицы «Ведьмы»

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В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»

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СМИ опубликовали фотографии с места гибели пулеметчицы Ведьмы в Донбассе

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В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

RT на русском16:15

Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Телеканал 360°15:35

«Так выглядит смерть»: новые кадры с места гибели пулеметчицы ВСУ с позывным «Ведьма»

ТК Звезда13:35
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
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Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву

«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
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Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза (ЕС) без соглашения.
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Обновлено в 21:16
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Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит

В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено в 20:45
Экономика

В правительстве собрались ввести пять новых налогов

Ранее, 26 марта, глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет фискальная нагрузка в России не должна измениться, а внесение соответствующих неналоговых платежей в Налоговый кодекс никоим образом не отразится на россиянах и российском бизнесе.
Обновлено вчера в 05:30
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В WhatsApp появился запрет на добавление в группы

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Обновлено в 11:05
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
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Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
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Карлоса Гона повторно арестовали в Японии

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
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Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
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В МИД Финляндии прокомментировали возможность вступления в НАТО

В вопросе безопасности страна оставляет за собой право присоединиться к НАТО, пояснила РИА Новости представитель министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.
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Обновлено в 07:41
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Создан новый метод производства труднодоступных белков с помощью искусственно созданных бактерий.
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В Венесуэле рассказали о поставках медикаментов из России и Китая

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в эфире телеканала Venezolana de Television заявил, что венесуэльские власти договорились с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца года, "Мы планируем, что будем получать из Россия и Китая в среднем 99 контейнеров ежемесячно", — цитирует ТАСС Альварардо.
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Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
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Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
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Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
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В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

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