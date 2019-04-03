Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»Lenta.ru 14:30
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина». На фотографиях виден блиндаж, где погибли Червоная и ее сослуживец Александр Милютин.
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В МИД Финляндии прокомментировали возможность вступления в НАТО
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Искусственные бактерии помогут в производстве белков
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