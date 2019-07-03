Происшествия
ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодкиРБК вчера в 13:48
Рядом с подлодкой стоит небольшое судно. Как следует из подписи к фотографиям, это спасательный буксир Северного флота, а сама подлодка — атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 «Оренбург», носитель глубоководной станции проекта 10831. Обе фотографии были сделаны в среду, 3 июля.
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