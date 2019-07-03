Происшествия
Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом мореКоммерсантъ вчера в 18:18
Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников. Снимки были сделаны 3 июля, через два дня после пожара на станции.
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Общество
ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Обновлено вчера в 09:15
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
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Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
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Происшествия
26 человек погибли в результате кораблекрушения в Гондурасе
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск
Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.
Обновлено вчера в 11:24
Финансы
Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей
Исторический максимум по акциям "Газпрома" по рублевой цене был зафиксирован весной 2008 года — 369,5 руб. Напомним, что 11 июня "Газпром" обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 против 5,1 трлн руб. При этом компания накануне стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Штукатурка упала на воспитанников детсада в Юргамыше
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Технологии
Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов
Предполагается, что первые паспорта нового образца начнут выдавать в тестовом режиме в середине 2020 года, а полный переход на электронные удостоверения планируется закончить к концу 2028 года.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу
Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Транспорт
Собянин назвал МЦД одним из самых эффективных транспортных проектов
Московские центральные диаметры снимут напряжение на магистральных дорогах и изменят транспортную ситуацию в столичном регионе.
Обновлено в 03:06
Авто
Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, в апреле продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся.
Обновлено в 03:08
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
Здоровье
Эксперты рассказали, в чём заключается основная польза шелковицы
Обновлено вчера в 22:00