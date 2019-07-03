Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом мореКоммерсантъ 18:18

Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки, бывшей носителем глубоководной станции проекта 10831. Снимки были сделаны 3 июля, через два дня после пожара. В объектив они попали, так как находились на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области.
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Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

Коммерсантъ18:18

Опубликованы фото носителя «Лошарика» после аварии

Lenta.ru15:32

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Газета.Ru17:03

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Ридус15:49

Опубликованы фото подлодки — носителя «Лошарика» после пожара

Life.ru18:08

ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

РБК13:48

ТАСС опубликовал фото подлодки «Оренбург» на базе в Североморске

Forbes12:23
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
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