Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом мореКоммерсантъ 18:18

Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки, бывшей носителем глубоководной станции проекта 10831. Снимки были сделаны 3 июля, через два дня после пожара. В объектив они попали, так как находились на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области.
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Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

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