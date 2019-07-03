Происшествия

Появилось фото носителя «Лошарика» после гибели моряковГазета.Ru вчера в 17:03

В Сети появилось фото атомной подлодки проекта 09786 "Оренбург", носителя атомной глубоководной станции проекта 10831, который известен как АС-31 "Лошарик", сообщает ТАСС. Снимок был сделан на фоне спасательного буксира Северного флота "Оренбург" в Североморске.
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