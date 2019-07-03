Происшествия
Появилось фото носителя «Лошарика» после гибели моряковГазета.Ru вчера в 17:03
В Сети появилось фото атомной подлодки проекта 09786 "Оренбург", носителя атомной глубоководной станции проекта 10831, который известен как АС-31 "Лошарик", сообщает ТАСС. Снимок был сделан на фоне спасательного буксира Северного флота "Оренбург" в Североморске.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Происшествия
В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Обновлено вчера в 12:32
Экономика
Банки нашли способ подключать платные услуги без ведома россиян
Финансовые организации начали подключать дополнительные платные услуги по СМС без прямого согласия клиентов.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Италии при извержении вулкана погиб турист
Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Энергетика
«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа
Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Контракт на поставку туркменского газа "Газпром" и "Туркменгаз" заключили в 2003 году на 25 лет.
Обновлено вчера в 11:31
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Политика
Обвинившая ВСУ в обстрелах Донбасса пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель оказалась под прицелом ГПУ
Пресс-секретаря Зеленского вызывали на допрос в связи с ее заявлениями об обстреле Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено 02 июля в 09:30
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заражено более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это более тысячи человек на 100 тысяч населения.
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено 02 июля в 23:56
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Глава Минздрава Украины рассказала о пользе мата для здоровья
Метко и точно использованное матерное слово в речи полезно для здоровья, заявила глава Минздрава Украины Ульяна Супрун, комментируя внесенный в Верховную раду законопроект о «дематюкации».
Обновлено вчера в 15:33
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено вчера в 06:51
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило пользователей соцсетей
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Путин назвал ключевое отличие России от США
Россия не вмешивается в дела других стран, это ключевое отличие от США и ряда их союзников, заявил президент Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи
«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о продвижении вперед в Донбассе
О захватах новых территорий в Донбассе украинскими войсками сообщило Минобороны Украины 3 июля в Facebook.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено вчера в 06:39
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:05