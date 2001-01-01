Опубликованы фотографии игровой формы «Спартака» на новый сезонСоветский спорт 17:51

Армия и оружие В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.

Общество Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству Чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, "тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит".

Происшествия ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком В Санкт-Петербурге водитель, находившийся за рулем автомашины из каршеринга, сбил на регулируемом пешеходном переходе коляску с ребенком, в результате чего двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Политика ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».

Авто Представлен обновленный кроссовер Audi Q7 Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.

Происшествия Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.

Происшествия В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Общество Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.

Политика Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.

Шоу-бизнес Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.

Общество Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.

Театры Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Общество Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.

Экономика СП РФ задалась вопросом, зачем таможне штатные художники В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрена студия художников ФТС России на правах отдела штатной численностью 5 единиц.

Футбол Пантелеев покинул казанский «Рубин» Казанский «Рубин» в среду сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником Владиславом Пантелеевым.

Армия и оружие В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.

Гаджеты В Intel придумали, как противостоять успехам AMD В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".