Футбол

Опубликованы фотографии игровой формы «Спартака» на новый сезонСоветский спорт 17:51

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Twitter Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографии формы Спартака на новый сезон.
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Опубликованы макеты комплектов формы «Спартака» на сезон-2019/20

Sportbox.RU17:33

Появились фото новой домашней и гостевой формы «Спартака»

Soccer.ru18:23

Опубликованы макеты комплектов формы «Спартака» на сезон-2019/20

Матч ТВ17:33

Опубликованы фотографии игровой формы «Спартака» на новый сезон

Советский спорт17:51

В сети появилось фото формы «Спартака» на новый сезон

Спорт-Экспресс16:51

Появилось фото домашней и гостевой формы «Спартака» на сезон-2019/20

Чемпионат16:49
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Политика

В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа на G20

Обновлено в 09:00
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству

Чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, "тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит".
Обновлено в 12:47
Происшествия

ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком

В Санкт-Петербурге водитель, находившийся за рулем автомашины из каршеринга, сбил на регулируемом пешеходном переходе коляску с ребенком, в результате чего двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 17:44
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Гаджеты

Huawei открыла отдельный магазин для Honor и объявила выгодные скидки

Бренд Honor объявил об открытии собственного официального интернет-магазина.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Политика

ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Авто

Представлен обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Происшествия

В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов

Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:54
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Культура

Умер автор песен «Тихий огонек» и «Метро» Илья Калинников

Обновлено в 18:37
Общество

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Политика

США хотят отреагировать на покупку у РФ С-400 Индией «как партнеры»

Обновлено в 16:48
Политика

Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился

Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины трех городов и юг Донбасса, заявили в ДНР

Обновлено в 17:15
Театры

Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго

Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Общество

Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей

Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика

СП РФ задалась вопросом, зачем таможне штатные художники

В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрена студия художников ФТС России на правах отдела штатной численностью 5 единиц.
Обновлено в 17:20
Футбол

Пантелеев покинул казанский «Рубин»

Казанский «Рубин» в среду сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником Владиславом Пантелеевым.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ

В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Китай производит большой объем закупок авиационных двигателей у России

Обновлено вчера в 07:36
Гаджеты

В Intel придумали, как противостоять успехам AMD

В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Транспорт

Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Обновлено в 17:19
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