Футбол
Опубликованы фотографии игровой формы «Спартака» на новый сезонСоветский спорт 17:51
Twitter Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографии формы Спартака на новый сезон.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Политика
В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа на G20
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, "тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит".
Обновлено в 12:47
Происшествия
ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком
В Санкт-Петербурге водитель, находившийся за рулем автомашины из каршеринга, сбил на регулируемом пешеходном переходе коляску с ребенком, в результате чего двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 17:44
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Гаджеты
Huawei открыла отдельный магазин для Honor и объявила выгодные скидки
Бренд Honor объявил об открытии собственного официального интернет-магазина.
Обновлено в 11:59
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Авто
Представлен обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Происшествия
В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов
Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:54
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Культура
Умер автор песен «Тихий огонек» и «Метро» Илья Калинников
Обновлено в 18:37
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Политика
Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился
Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа
Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Общество
Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
СП РФ задалась вопросом, зачем таможне штатные художники
В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрена студия художников ФТС России на правах отдела штатной численностью 5 единиц.
Обновлено в 17:20
Футбол
Пантелеев покинул казанский «Рубин»
Казанский «Рубин» в среду сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником Владиславом Пантелеевым.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ
В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Китай производит большой объем закупок авиационных двигателей у России
Обновлено вчера в 07:36
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29