Армия и оружие
Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной КореиLenta.ru 05:08
Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания. В частности, на кадрах запечатлен момент запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса, а также стрельба из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
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