Политика
Опубликованы фото с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»Известия вчера в 18:08
Украинский фонд «Вернись живым» опубликовал в Facebook снимки с места гибели пулеметчицы ВСУ Яны Червоной с позывным «Ведьма». На кадрах показан разрушенный после попадания артиллерийского снаряда блиндаж. Вместе с «Ведьмой» погиб ее сослуживец Александр Милютин.
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«Так выглядит смерть»: новые кадры с места гибели пулеметчицы ВСУ с позывным «Ведьма»
ТК Звездавчера в 13:35
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