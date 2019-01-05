с чего всё началось

Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.

Происшествия Происшествия Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в ХМАО

Спорт Спорт Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов

Происшествия Происшествия Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5 По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:04 по Москве в субботу землетрясения имел координаты 4.43 градуса северной широты и 126.21 градуса восточной долготы.

Происшествия Происшествия В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Происшествия Происшествия Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже Против демонстрантов применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестные демонстрации продолжаются 5 января в крупных городах Франции.

Футбол Футбол «Спартак» расторг контракт с Самедовым Московский «Спартак» и полузащитник Александр Самедов расторгли трудовое соглашение по обоюдному решению сторон.

Политика Политика США потребовали от Турции отказаться от российских С-400 США потребовали от Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем C-400 в обмен на поставку американских комплексов Patriot.

Политика Политика На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.

Хоккей Хоккей Россия — Швейцария 3:2 (2-й период) Что касается российских хоккеистов, то они не смогли победить американскую сборную, проиграв ей со счетом 1:2. Теперь в финале встретятся сборные США и Финляндии – этот матч пройдет в ночь с 5 на 6 января.

Хоккей Хоккей Сборная России отличилась дважды в первом периоде матча за бронзу МЧМ Ранее сообщалось, что сборная Россия повела в матче за бронзу МЧМ по хоккею на 265-й секунде.

Политика Политика США вошли в десятку самых опасных для женщин стран мира Агенство Reuters составило список из 10 самых опасных для женщин стран. В их число вошли Индия, Афганистан, Сирия, Сомали и даже США.

Общество Общество Туристы пожаловались на эпидемию постельных клопов в США и Европе На постельных клопов стали жаловаться все больше туристов, путешествующих по США и странам Европы.

Происшествия Происшествия В результате ДТП под Пензой погибли четыре человека В результате дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

Политика Политика Авторы парфюма «от Путина» не получали одобрения Кремля В Кремле не давали согласия на использование имени главы государства в коммерческих целях, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Политика Политика Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Общество Общество Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».

Политика Политика Макрон осудил насилие в ходе протестов в Париже Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.

Кино Кино Скончался народный артист России Иван Бортник Актер Театра на Таганке, народный артист России Иван Сергеевич Бортник скончался на 80 году жизни в пятницу, 4 января.

Армия и оружие Армия и оружие В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).

Спорт Спорт Саночница Виктория Демченко получила травму при спуске

Происшествия Происшествия Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи Два человека погибли в результате схода лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта в Сочи.

Армия и оружие Армия и оружие Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России» Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».

Происшествия Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Политика Политика Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.

Политика Политика NASA решило отложить визит Рогозина в США Американское космическое агентство НАСА отложило визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Андрей Аршавин расстался с женой Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.