Общество
Опубликованы доходы депутатов Госдумы от Кировской области за 2018 годВятка Областная вчера в 09:00
Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год. Соответствующие сведения появились на сайте Госдумы. В том числе сведения предоставили и депутаты от Кировской области: Рахим Азимов, Олег Валенчук, Кирилл Черкасов и Вадим Белоусов.
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