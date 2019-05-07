Происшествия
Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100Газета.Ru 11:43
Знакомый с ходом расследования источник назвал вероятную причину крушения самолета SSJ 100 в московском Шереметьево, передает "Интерфакс". Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
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