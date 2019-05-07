Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100Газета.Ru 11:43

Знакомый с ходом расследования источник назвал вероятную причину крушения самолета SSJ 100 в московском Шереметьево, передает "Интерфакс". Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
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СМИ: Электрика на загоревшемся в Шереметьево Sukhoi SuperJet отказала из-за скачка напряжения

Фонтанка.Ру10:46

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Газета.Ru11:43

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Lenta.ru10:16

Первые данные с черных ящиков SSJ-100: логику действий пилотов понять не удается

Вести.Ru09:54

Следователи не могут понять логику пилотов SSJ 100

News.ru09:47

Электрика на сгоревшем Superjet отказала после скачка напряжения из-за грозы

Интерфакс09:30

Неоправданные действия пилотов могли спровоцировать катастрофу самолета «Сухой Суперджет 100» в «Шереметьево»

Эхо Москвы10:02
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей

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Шоу-бизнес

Пользователи Сети организовали акцию в поддержку дочери Алсу

Вокруг победительницы Микеллы Абрамовой возник скандал после слухов о накрутке голосов, однако теперь у девочки появилась организовавшая акцию в её поддержку группа в Сети.
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Происшествия

Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

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Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

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Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Политика

Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Футбол

Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»

Обновлено в 07:44
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:38
Авто

Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России

Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено в 09:11
Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии

Напомним, что в первом туре юношеская сборная России проиграла Исландии (2:3). Шансов подняться выше третьего места нет.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной рассекретила своего избранника

Девушка прокомментировала личную жизнь 17-летняя дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария недавно перестала скрывать от публики бойфренда.
Обновлено в 09:47
Политика

Декларациям о доходах чиновников и депутатов верят лишь 3% россиян

Лишь 3% россиян безоговорочно верят в цифры, указанные чиновниками, сенаторами и депутатами в декларациях о доходах.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Давлеканово нашли подозреваемого в поджоге дома

Местного жителя, которого подозревают в поджоге дома, уже доставили в отдел полиции по Давлекановскому району.
Обновлено в 09:02
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Экономика

Минэкономразвития прогнозирует снижение годовой инфляции до 5% в мае

Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам мая инфляция сохранится на уровне 0,3%, а в годовом исчислении снизится до 5,0–5,1%, говорится в материалах министерства.
Обновлено в 10:03
Политика

Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро за дизельный скандал

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche заплатит штраф в размере почти полмиллиарда долларов за дизельный скандал.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Происшествия

На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин

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Стивен Кинг предложил свою версию окончания «Игры престолов»

Обновлено в 12:09
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
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Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия

Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции

Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено в 12:07
Космос

На поверхности голубых гигантов обнаружены волны

Ученые предсказали, что на голубых гигантах должны существовать волны по крайней менее двух типов.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Суд оставил под арестом обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерово оставил под арестом до 26 октября семерых обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», отклонив ходатайства адвокатов о переводе под домашний арест, пишет во вторник, 7 мая, «РИА Новости».
Обновлено в 10:38
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