Происшествия

Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске
РИА Новости
09:38

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Москве боевика, участвовавшего 23 года назад в теракте в Буденновске. На видео длительностью 28 секунд показан мужчина, который представляется и называет причину своего задержания, и приводятся архивные кадры.
РИА Новости09:38
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ФСБ
, гражданинан России Черхигов Хазвах был задержан в Москве 19 ноября, а затем его передали в ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Коммерсантъ08:26

Подробнее о событии

Участника нападения на Буденновск в 1995 году задержали в Москве

Newstracker.ru09:07

Участника нападения на Буденновск задержали в Москве

ГТРК Ставрополье08:43

Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске

РИА Новости09:38

Участник нападения на Будённовск в 1995 году задержан в Москве

Победа 2608:34

Появилось видео задержания участника захвата больницы Будённовска

Своё ТВ09:16

Участник нападения на Буденновск из банды Басаева задержан в Москве

Lenta.ru07:58

В Москве задержали участника нападения банды Басаева на Буденновск

ТАСС07:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Происшествия

Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 человек

Обновлено в 13:44
Происшествия

Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии московского метро

"На Кольцевой линии по техническим причинам временно увеличены интервалы движения поездов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Двоих следователей СК задержали при получении взятки

Двое следователей были задержаны при получении взятки в размере не менее 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Обновлено в 13:47
Происшествия

В Северодвинске учительница била школьников скакалкой

Обновлено в 13:29
Происшествия

Губернатор пообещал наказания за самоубийство затравленной школьницы

Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял под личный контроль расследование самоубийства 14-летней школьницы после травли и жалоб на бедность.
Обновлено в 13:35
Происшествия

На летном поле в «Шереметьево» погиб человек

Выясняются обстоятельства, при которых человек попал на летное поле.
Обновлено в 13:58
Происшествия

На Украине военный ранен в результате взрыва на полигоне

Обновлено в 13:30
Происшествия

Число пострадавших при крушении поезда в Каталонии достигло 49

Серьезные ранения получили 5 человек, 44 отделались легкими травмами. Среди пострадавших — машинист поезда.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Пара из Нижнего Новгорода, занявшаяся сексом в метро, заплатит штраф

Обновлено в 12:43
Происшествия

Аварийно севший в Краснодаре самолет не принадлежит Минобороны

Самолет, который вынужденно приземлился в аэропорту Краснодара из-за отказа двигателя, принадлежит не Минобороны РФ, а другой силовой структуре, сообщил источник "Интерфакса".
Обновлено в 11:33
Происшествия

Студентов Керченского политехнического колледжа снова эвакуируют

Напомним, что месяц назад, 17 октября, 18-летний студент Керченского политехнического колледжа убил в своем учебном заведении 20 человек, а затем покончил с собой.
Обновлено в 12:06
Происшествия

У берегов Индонезии погиб кашалот, объевшийся пластиковым мусором

Обновлено в 13:43
Происшествия

В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию

По данным следствия, 20 ноября в ходе мониторинга СМИ на сайте одного из информагентств выявлена информация о том, что на улице Пугачева в Кургане в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, провалилась детская коляска с ребенком и катившая ее женщина.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Питере и Кашире лопнули трубы

Прорыв магистрали в Петербурге повредил две машины, почти в 100 домах ограничено отопление.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Воришку из «Пятерочки» сбил автомобиль

Мужчина выбежал из магазина на улице Маршала Тухачевского на дорогу и попал под проезжавший автомобиль.
Обновлено в 13:55
ещё по теме
Шамиль Салманович Басаев
Террорист
Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник сепаратистской борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Белгатой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе с. Экажево.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Будённовск
Город в России
Город в Ставропольском крае России, административный центр Будённовского района. Образует муниципальное образование город Будённовск со статусом городского поселения в составе Будённовского муниципального района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное