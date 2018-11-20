Происшествия

Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске
РИА Новости
09:38

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Москве боевика, участвовавшего 23 года назад в теракте в Буденновске. На видео длительностью 28 секунд показан мужчина, который представляется и называет причину своего задержания, и приводятся архивные кадры.
РИА Новости09:38
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ФСБ
, гражданинан России Черхигов Хазвах был задержан в Москве 19 ноября, а затем его передали в ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Коммерсантъ08:26

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