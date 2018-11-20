ФСБ России сообщает о задержании и аресте в Москве члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в захвате заложников при нападении на Буденновск летом 1995 года.

с чего всё началось

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Москве боевика, участвовавшего 23 года назад в теракте в Буденновске. На видео длительностью 28 секунд показан мужчина, который представляется и называет причину своего задержания, и приводятся архивные кадры.

Происшествия Происшествия Более 50 человек погибли при взрыве в Кабуле

Происшествия Происшествия В Северодвинске учительница избивала школьников скакалкой

Происшествия Происшествия Аварийно севший в Краснодаре самолет не принадлежит Минобороны Самолет, который вынужденно приземлился в аэропорту Краснодара из-за отказа двигателя, принадлежит не Минобороны РФ, а другой силовой структуре, сообщил источник "Интерфакса".

Происшествия Происшествия В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию По данным следствия, 20 ноября в ходе мониторинга СМИ на сайте одного из информагентств выявлена информация о том, что на улице Пугачева в Кургане в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, провалилась детская коляска с ребенком и катившая ее женщина.

Происшествия Происшествия Число пострадавших при крушении поезда в Каталонии достигло 49 Серьезные ранения получили 5 человек, 44 отделались легкими травмами. Среди пострадавших — машинист поезда.

Происшествия Происшествия На Украине военный ранен в результате взрыва на полигоне Неизвестное взрывное устройство сработало на военном полигоне 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского.

Происшествия Происшествия Студентов Керченского политехнического колледжа снова эвакуируют Напомним, что месяц назад, 17 октября, 18-летний студент Керченского политехнического колледжа убил в своем учебном заведении 20 человек, а затем покончил с собой.

Происшествия Происшествия Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandwagen» Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД России выдворить из страны гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, который два года назад, находясь за рулем Gelandewagen, вместе с друзьями устроил "заезд" в столице и уходил от полицейских.

Происшествия Происшествия В Уфе освободившийся пожизненно осужденный задержан за нападение

Происшествия Происшествия Подозреваемый в убийстве росгвардейца в Махачкале объявлен в розыск

Происшествия Происшествия Трое погибших при взрыве на заводе в Гатчине трудились нелегально Трое рабочих, погибших при взрыве на заводе «Авангард» в городе Гатчина под Санкт-Петербургом, трудились на объекте нелегально.

Происшествия Происшествия У берегов Индонезии погиб кашалот, объевшийся пластиковым мусором

Происшествия Происшествия В Подмосковье в ДТП с четырьмя машинами пострадали пять человек "В районе Привокзальной площади, на улице Ильича, столкнулись четыре легковушки, пострадали пять человек, в том числе два ребенка", — сказал собеседник агентства.