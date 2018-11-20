Происшествия

Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске
РИА Новости
09:38

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Москве боевика, участвовавшего 23 года назад в теракте в Буденновске. На видео длительностью 28 секунд показан мужчина, который представляется и называет причину своего задержания, и приводятся архивные кадры.
РИА Новости09:38
с чего всё началось

В Москве арестован участник нападения на Буденновск в 1995 году

ФСБ России сообщает о задержании и аресте в Москве члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в захвате заложников при нападении на Буденновск летом 1995 года.
Интерфакс07:52

Подробнее о событии

Участника нападения на Буденновск в 1995 году задержали в Москве

Newstracker.ru09:07

Участника нападения на Буденновск задержали в Москве

ГТРК Ставрополье08:43

Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске

РИА Новости09:38

Участник нападения на Будённовск в 1995 году задержан в Москве

Победа 2608:34

Появилось видео задержания участника захвата больницы Будённовска

Своё ТВ09:16

Участник нападения на Буденновск из банды Басаева задержан в Москве

Lenta.ru07:58

В Москве задержали участника нападения банды Басаева на Буденновск

ТАСС07:45
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Происшествия

Более 50 человек погибли при взрыве в Кабуле

Обновлено в 10:33
Происшествия

В Северодвинске учительница избивала школьников скакалкой

Обновлено в 10:28
Происшествия

Аварийно севший в Краснодаре самолет не принадлежит Минобороны

Самолет, который вынужденно приземлился в аэропорту Краснодара из-за отказа двигателя, принадлежит не Минобороны РФ, а другой силовой структуре, сообщил источник "Интерфакса".
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию

По данным следствия, 20 ноября в ходе мониторинга СМИ на сайте одного из информагентств выявлена информация о том, что на улице Пугачева в Кургане в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, провалилась детская коляска с ребенком и катившая ее женщина.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Число пострадавших при крушении поезда в Каталонии достигло 49

Серьезные ранения получили 5 человек, 44 отделались легкими травмами. Среди пострадавших — машинист поезда.
Обновлено в 09:35
Происшествия

На Украине военный ранен в результате взрыва на полигоне

Неизвестное взрывное устройство сработало на военном полигоне 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Студентов Керченского политехнического колледжа снова эвакуируют

Напомним, что месяц назад, 17 октября, 18-летний студент Керченского политехнического колледжа убил в своем учебном заведении 20 человек, а затем покончил с собой.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandwagen»

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД России выдворить из страны гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, который два года назад, находясь за рулем Gelandewagen, вместе с друзьями устроил "заезд" в столице и уходил от полицейских.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Пара из Нижнего Новгорода, занявшаяся сексом в метро, заплатит штраф

Обновлено в 10:27
Происшествия

В Уфе освободившийся пожизненно осужденный задержан за нападение

Обновлено в 10:36
Происшествия

Подозреваемый в убийстве росгвардейца в Махачкале объявлен в розыск

Обновлено в 09:47
Происшествия

Трое погибших при взрыве на заводе в Гатчине трудились нелегально

Трое рабочих, погибших при взрыве на заводе «Авангард» в городе Гатчина под Санкт-Петербургом, трудились на объекте нелегально.
Обновлено в 10:31
Происшествия

У берегов Индонезии погиб кашалот, объевшийся пластиковым мусором

Обновлено в 10:21
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с четырьмя машинами пострадали пять человек

"В районе Привокзальной площади, на улице Ильича, столкнулись четыре легковушки, пострадали пять человек, в том числе два ребенка", — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:31
Происшествия

На улице Зайцева забил фонтан кипятка

Прорыв трубы с горячей водой произошел в Кировском районе Петербурга вечером во вторник, 20 ноября.
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Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник сепаратистской борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Белгатой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе с. Экажево.
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Будённовск
Город в России
Город в Ставропольском крае России, административный центр Будённовского района. Образует муниципальное образование город Будённовск со статусом городского поселения в составе Будённовского муниципального района.
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