Происшествия

Опубликовано видео задержания мэра ЕвпаторииРоссийская газета 13:10

Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым. Следователи в сопровождении бойцов спецназа появились в квартире Филонова утром.
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Сергей Аксенов
Проверяются все без исключения должностные лица. Все прекрасно знают порядок контроля над бюджетными средствами, и, если у правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу, стало быть, он обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают ФСБ и следственные органы.
— Сергей Аксенов, украинский политикКоммерсантъ 08:32

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