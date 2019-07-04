Политика
Опубликовано видео задержания иранского танкера в ГибралтареREGNUM 18:30
Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws. Комментируя задержание Grace 1, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что основанием стала информация о транспортировке танкером сырой иранской нефти на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии.
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Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Обновлено в 18:46
Наука
Библейские филистимляне оказались потомками европейцев
Ашкелон был главным городом филистимлян между XII и VII веком до н. э. Исследователи выяснили, что жители Ашкелона 3 тысячи лет назад были не похожи на другие народы, населявшие восточное побережье Средиземного моря (т.н. Левант) и весь Ближний Восток времен античности.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Депутат Госдумы предложил создавать в поселках пункты приема ягод
Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов предложил создавать пункты приёма ягод в российских посёлках городского типа, чтобы в дальнейшем продавать их в городах, с таким предложением он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.
Обновлено в 20:03
Здоровье
Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой
Обновлено в 17:24
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Космос
SpaceX показала видео спуска головного обтекателя Falcon Heavy
Американская компания SpaceX опубликовала кадры возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy, передает ФАН.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Космос
Яркий огненный шар над Флоридой оказался куском китайского космического мусора
Ученый сказал, что данная ракета помогла разместить на орбите китайский военный спутник связи, после чего ее положение на орбите – так же, как это обычно происходит и в случае других фрагментов космического мусора – отслеживалось наземными станциями.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
Обновлено в 07:46
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Кино
Киноновинки недели: что смотреть с 4 по 10 июля
Паучку вместе с новым героем Мистерио предстоит спасти Землю от новой опасности. Зачем смотреть: Пожалуй, один из лучших фильмов франшизы.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.
Обновлено в 11:13
Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Наука
Химики рассказали, как фейерверки становятся цветными
Научные специалисты рассказали, как и почему фейерверки в небе становятся цветными. Описать причины смогли профессиональные химики.
Обновлено в 12:39
Наука
Зрительные нейроны оказались многофункциональными
Обновлено 02 июля в 04:19
Политика
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено в 20:36
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке
Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 08:02