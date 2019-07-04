Политика

Опубликовано видео задержания иранского танкера в ГибралтареREGNUM 18:30

Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws. Комментируя задержание Grace 1, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что основанием стала информация о транспортировке танкером сырой иранской нефти на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии.
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Болтон назвал отличной новостью задержание иранского танкера в Гибралтаре

РБК19:33

Тегеран выразил протест Лондону из-за задержания иранского танкера в Гибралтаре

Коммерсантъ13:17

МИД Ирана вызвал посла Британии из-за задержания танкера в Гибралтаре

Известия13:49

Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре

REGNUM18:30

Болтон назвал «отличной новостью» задержание в Гибралтаре танкера Grace 1

ТАСС16:57

Болтон назвал задержание иранского танкера в Гибралтаре «отличной новостью»

РИА Новости16:51

В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер

Интерфакс02:44
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Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Обновлено в 18:46
Наука

Библейские филистимляне оказались потомками европейцев

Ашкелон был главным городом филистимлян между XII и VII веком до н. э. Исследователи выяснили, что жители Ашкелона 3 тысячи лет назад были не похожи на другие народы, населявшие восточное побережье Средиземного моря (т.н. Левант) и весь Ближний Восток времен античности.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

Депутат Госдумы предложил создавать в поселках пункты приема ягод

Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов предложил создавать пункты приёма ягод в российских посёлках городского типа, чтобы в дальнейшем продавать их в городах, с таким предложением он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.
Обновлено в 20:03
Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой

Обновлено в 17:24
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Космос

SpaceX показала видео спуска головного обтекателя Falcon Heavy

Американская компания SpaceX опубликовала кадры возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy, передает ФАН.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Космос

Яркий огненный шар над Флоридой оказался куском китайского космического мусора

Ученый сказал, что данная ракета помогла разместить на орбите китайский военный спутник связи, после чего ее положение на орбите – так же, как это обычно происходит и в случае других фрагментов космического мусора – отслеживалось наземными станциями.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Происшествия

Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске

Обновлено в 07:00
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

Обновлено в 07:46
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Кино

Киноновинки недели: что смотреть с 4 по 10 июля

Паучку вместе с новым героем Мистерио предстоит спасти Землю от новой опасности. Зачем смотреть: Пожалуй, один из лучших фильмов франшизы.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.
Обновлено в 11:13
Футбол

Меган Рапино: «США были основаны на идеалах, но также и на рабстве»

Обновлено в 19:56
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Наука

Химики рассказали, как фейерверки становятся цветными

Научные специалисты рассказали, как и почему фейерверки в небе становятся цветными. Описать причины смогли профессиональные химики.
Обновлено в 12:39
Наука

Зрительные нейроны оказались многофункциональными

Обновлено 02 июля в 04:19
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено в 20:36
Политика

Путин провел в римском аэропорту короткую встречу с Берлускони

Обновлено в 17:55
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 08:02
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