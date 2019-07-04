Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws. Комментируя задержание Grace 1, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что основанием стала информация о транспортировке танкером сырой иранской нефти на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии.

Наука Библейские филистимляне оказались потомками европейцев Ашкелон был главным городом филистимлян между XII и VII веком до н. э. Исследователи выяснили, что жители Ашкелона 3 тысячи лет назад были не похожи на другие народы, населявшие восточное побережье Средиземного моря (т.н. Левант) и весь Ближний Восток времен античности.

Общество Депутат Госдумы предложил создавать в поселках пункты приема ягод Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов предложил создавать пункты приёма ягод в российских посёлках городского типа, чтобы в дальнейшем продавать их в городах, с таким предложением он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.

Космос SpaceX показала видео спуска головного обтекателя Falcon Heavy Американская компания SpaceX опубликовала кадры возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy, передает ФАН.

Космос Яркий огненный шар над Флоридой оказался куском китайского космического мусора Ученый сказал, что данная ракета помогла разместить на орбите китайский военный спутник связи, после чего ее положение на орбите – так же, как это обычно происходит и в случае других фрагментов космического мусора – отслеживалось наземными станциями.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

Шоу-бизнес Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Кино Киноновинки недели: что смотреть с 4 по 10 июля Паучку вместе с новым героем Мистерио предстоит спасти Землю от новой опасности. Зачем смотреть: Пожалуй, один из лучших фильмов франшизы.

Происшествия Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.

Общество Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.

Наука Химики рассказали, как фейерверки становятся цветными Научные специалисты рассказали, как и почему фейерверки в небе становятся цветными. Описать причины смогли профессиональные химики.

Политика Трамп пообещал установить флаг США на Марсе Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.

Общество У Маслякова хотят оспорить права на КВН «Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.

Транспорт Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.