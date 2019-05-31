Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской областиRT на русском 10:09
Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей. Ранее Конькова задержали в рамках дела о коррупции.
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В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
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