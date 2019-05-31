Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской областиRT на русском 10:09

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей. Ранее Конькова задержали в рамках дела о коррупции.
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Светлана Петренко
В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
— Светлана ПетренкоКомсомольская правда 04:45

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Опубликовано видео задержания экс-губернатора Ивановской области

РИА Новости09:16

Задержание Конькова: несколько нюансов

Слухи и Факты02:11

Задержание экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова ВИДЕО

IvanovoNews08:24

Задержан бывший глава Ивановской области

URA.Ru04:52

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Коммерсантъ08:09

Экс губернатора Ивановской области Павла Коньков допрашивают сотрудники ФСБ

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Экс-губернатора Павла Конькова задержали сотрудники столичного ФСБ

ivDay.ruвчера в 13:54
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Павел Алексеевич Коньков
Российский государственный деятель. Губернатор Ивановской области.
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